Kadın alışveriş yapıyorsa bir nedeni var!

Kadınların, âdetlerinden 10 gün önce alışveriş isteklerini engelleyemediği belirtildi.



Psikologlar, kadınların belli dönemlerde hiç giymeyeceklerini bildikleri kıyafetleri bile satın almaktan kendilerini alıkoyamamalarının ardında bilimsel gerekçe bulunduğunu, bu çılgın alışveriş eğiliminin kadının âdet takvimiyle yakından ilişkisi olduğunu açıkladı.



Yapılan çalışma, kadınların "luteal dönem" adı verilen, âdet görmelerine 10 gün kala başlayan dönemde harcama isteklerine gem vuramadıklarını gösterdi.



Hertfordshire Üniversitesi mensubu araştırmacılar, kadının aşırı alışveriş yapmasının ardında, vücudundaki hormonal değişimle başa çıkma isteğinin bulunuyor olabileceğini bildirdi. "Pre-menstrual sendrom" adı verilen, aşırı sinir ve duygusallıkla ortaya çıkan bu rahatsızlık her 10 kadından 9'u tarafından her ay yaşanıyor.



18-50 yaş grubundaki 443 kadın üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Prof. Karen Pine, "Kadının harcama isteği âdeti geciktikçe artıyor" dedi.



Pine, gereksiz alışveriş yapıp mali durumunun bozulmasından korkan kadınların âdet olmadan 10 gün önce başlayan dönemde çarşıya çıkmamaları gerektiği uyarısında da bulundu.



(AA)

