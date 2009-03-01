Kadıköy'ün Uğur'u geldi

Turkcell Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında lider Sivasspor'u konuk etti. Cevahir Evren yazdı...
01 Mart 2009 02:00
Turkcell Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında lider Sivasspor'u konuk etti. Kadıköy'de fırtına gibi başlayan maçın ilk yarısında futbolseveler tam 5 gol izlediler. Sivasspor Kadıköy'de kazanamama geleneğini devam ettirirken, Fenerbahçe sahasında bileğinin kolay kolay bükülemediğini gösterdi : 4-2
Cevahir Evren / TEMPO24
Lider Sivasspor, Kadıköy'de kazanamama şanssızlığına isyan edercesine başladı maça, Mehmet Yıldız'ın sayısıyla hemen maçın başında öne geçtiler. Ardından Fenerbahçe şampiyonluk şarkısı söylemenin çok da kolay olmadığı haykırdı Uğur ile...
Erken gelen goller
Sivasspor, zorlu Fenerbahçe sınavlarından ilkinde, lig ayağında ne kadar hırslı olduğunu, Kadıköy'den puanla dönmek istediğini fısıldadı bir kez daha... Murat, Fenerbahçe'nin sözünü kesti, takımını yeniden öne geçirdi...
Kadıköy'ün Uğur'u
Sonra Semih yanıtladı, "burası Kadıköy, buradan çıkış yok" şarkıları da cabası... Kadıköy'ün Uğur'u gelmişti, Uğur Boral takımının 3, kendisinin ikinci golünü atarken, tribünlerde bu kez Fenerbahçeliler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladılar...
İlk yarıda futbolseverler tam 5 gol izledi, bu goller ikinci yarıda da nasıl bir maç izleyeceğimizin referansıydı aynı zamanda...
İkinci yarıda takımlar biraz daha kontrollü başladılar, teknik adamlar baktılar ki, gol yollarında oynayan oyuncular oldukça formda, "savunma güvenliği" dediler, ikinci yarıda...
75. dakikaya kadar, bu haldeydi skor 3-2'ye kilitlenmişti. Belli ki, Bülent Uygun son dakikalarda hücum emri verecekti... Ama Lugano'nun (bu sezon 6. ) gol sevinci bütün hesapları alt üst etti... Son günlerde adrenalimizi yükselten maçlara bir yenisi daha eklenmiş oldu...
Sivasspor 12'den vuramadı
Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Kadıköy'de iki kez öne geçmesine rağmen yenilgiyle tanıştı ve şampiyonluk yarışında yara aldı... Yiğidolar yenilmezlik serisini 12'ye çıkartamadı...
Fenerbahçe ise 7-0'la veda etmişti Kadıköy'e, golleriyle geri döndü.. Sarı lacivertliler, bir dargın bir barışık hallerine devam ederken, taraftarlar Kadıköy'ün Uğur'una bir kez daha inanmaya başladılar...
İki takımın kupada eşleşmiş olması için ise kısa bir not; şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim, bu maçlar kesinlikle kaçmaz!..
Puan tablosuna baktığımızda, Sivasspor 45 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti ve zirvede Beşiktaş'ın kazandığı, Trabzonspor ve Galatasaray'ın birer maç oynayacağı zirvede heyecan en üst noktaya ulaşmış oldu..
FENERBAHÇE: 4 - SİVASSPOR: 2 Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Önder xx, Lugano xxx, Vederson xxx, Deivid xx (Dk. 74 Gökhan Emreciksin xx), Emre xxx, Deniz xx, Uğur xxx (Dk. 83 Güiza x), Alex xxx, Semih xxx Sivasspor: Petkovic xx, Abdurrahman x, Sedat x, Bilica xx, Murat Sözgelmez xx, Musa xx (Dk. 46 Murat Erdoğan x), İbrahim xx, Sylla xx (Dk. 46 Onur x), Sezer xx (Dk. 69 Balili x), Kamanan xxx, Mehmet xx Goller: Dk. 3 Mehmet, Dk. 25 Murat Sözgelmez (Sivasspor), Dk. 4 ve 34 Uğur, Dk. 27 Semih, Dk. 77 Lugano (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 24 Lugano, Dk. 36 Alex, Dk. 40 Vederson, Dk. 88 Gökhan Emreciksin (Fenerbahçe), Dk. 45 Sylla, Dk. 56 İbrahim, Dk. 59 Kamanan (Sivasspor)