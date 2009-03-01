Kadıköy'ün Uğur'u geldi

Erken gelen goller

Erken gelen goller

Kadıköy'ün Uğur'u



Sonra Semih yanıtladı, "burası Kadıköy, buradan çıkış yok" şarkıları da cabası... Kadıköy'ün Uğur'u gelmişti, Uğur Boral takımının 3, kendisinin ikinci golünü atarken, tribünlerde bu kez Fenerbahçeliler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladılar...



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Fenerbahçe Kadıköy'de kral!









İlk yarıda futbolseverler tam 5 gol izledi, bu goller ikinci yarıda da nasıl bir maç izleyeceğimizin referansıydı aynı zamanda...



İkinci yarıda takımlar biraz daha kontrollü başladılar, teknik adamlar baktılar ki, gol yollarında oynayan oyuncular oldukça formda, "savunma güvenliği" dediler, ikinci yarıda...



75. dakikaya kadar, bu haldeydi skor 3-2'ye kilitlenmişti. Belli ki, Bülent Uygun son dakikalarda hücum emri verecekti... Ama Lugano'nun (bu sezon 6. ) gol sevinci bütün hesapları alt üst etti... Son günlerde adrenalimizi yükselten maçlara bir yenisi daha eklenmiş oldu...



Sivasspor 12'den vuramadı



Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Kadıköy'de iki kez öne geçmesine rağmen yenilgiyle tanıştı ve şampiyonluk yarışında yara aldı... Yiğidolar yenilmezlik serisini 12'ye çıkartamadı...



Fenerbahçe ise 7-0'la veda etmişti Kadıköy'e, golleriyle geri döndü.. Sarı lacivertliler, bir dargın bir barışık hallerine devam ederken, taraftarlar Kadıköy'ün Uğur'una bir kez daha inanmaya başladılar...



İki takımın kupada eşleşmiş olması için ise kısa bir not; şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim, bu maçlar kesinlikle kaçmaz!..

Sonra Semih yanıtladı, "" şarkıları da cabası... Kadıköy'ün Uğur'u gelmişti, Uğur Boral takımının 3, kendisinin ikinci golünü atarken, tribünlerde bu kez Fenerbahçeliler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladılar...İlk yarıda futbolseverler tam 5 gol izledi, bu goller ikinci yarıda da nasıl bir maç izleyeceğimizin referansıydı aynı zamanda...İkinci yarıda takımlar biraz daha kontrollü başladılar, teknik adamlar baktılar ki, gol yollarında oynayan oyuncular oldukça formda, "" dediler, ikinci yarıda...75. dakikaya kadar, bu haldeydi skor 3-2'ye kilitlenmişti. Belli ki, Bülent Uygun son dakikalarda hücum emri verecekti... Ama Lugano'nun (bu sezon 6. ) gol sevinci bütün hesapları alt üst etti... Son günlerde adrenalimizi yükselten maçlara bir yenisi daha eklenmiş oldu...Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Kadıköy'de iki kez öne geçmesine rağmen yenilgiyle tanıştı ve şampiyonluk yarışında yara aldı... Yiğidolar yenilmezlik serisini 12'ye çıkartamadı...Fenerbahçe ise 7-0'la veda etmişti Kadıköy'e, golleriyle geri döndü.. Sarı lacivertliler, bir dargın bir barışık hallerine devam ederken, taraftarlar..İki takımın kupada eşleşmiş olması için ise kısa bir not; şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim,

Puan tablosuna baktığımızda, Sivasspor 45 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti ve zirvede Beşiktaş'ın kazandığı, Trabzonspor ve Galatasaray'ın birer maç oynayacağı zirvede heyecan en üst noktaya ulaşmış oldu..



FENERBAHÇE: 4 - SİVASSPOR: 2

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Önder xx, Lugano xxx, Vederson xxx, Deivid xx (Dk. 74 Gökhan Emreciksin xx), Emre xxx, Deniz xx, Uğur xxx (Dk. 83 Güiza x), Alex xxx, Semih xxx

Sivasspor: Petkovic xx, Abdurrahman x, Sedat x, Bilica xx, Murat Sözgelmez xx, Musa xx (Dk. 46 Murat Erdoğan x), İbrahim xx, Sylla xx (Dk. 46 Onur x), Sezer xx (Dk. 69 Balili x), Kamanan xxx, Mehmet xx

Goller: Dk. 3 Mehmet, Dk. 25 Murat Sözgelmez (Sivasspor), Dk. 4 ve 34 Uğur, Dk. 27 Semih, Dk. 77 Lugano (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Lugano, Dk. 36 Alex, Dk. 40 Vederson, Dk. 88 Gökhan Emreciksin (Fenerbahçe), Dk. 45 Sylla, Dk. 56 İbrahim, Dk. 59 Kamanan (Sivasspor)



Turkcell Süper Lig 2008/2009 # Takim O G B M A Y AV P 1. Sivasspor 22 13 6 3 36 17 19 45 2. Trabzonspor 22 13 6 3 30 18 12 45 3. Besiktas 22 12 6 4 35 20 15 42 4. Fenerbahçe 22 12 4 6 43 24 19 40 5. Galatasaray 22 12 4 6 44 28 16 40 6. Ankaraspor 22 10 4 8 29 21 8 34 7. Kayserispor 22 8 9 5 21 13 8 33 8. Bursaspor 22 8 8 6 27 27 0 32 9. Gaziantepspor 22 8 6 8 28 31 -3 30 10. Eskisehirspor 22 6 9 7 29 29 0 27 11. Gençlerbirligi 22 6 7 9 25 28 -3 25 12. Istanbul B.B. 22 7 4 11 24 34 -10 25 13. Denizlispor 22 7 3 12 29 37 -8 24 14. Ankaragücü 22 6 6 10 22 31 -9 24 15. Konyaspor 22 6 6 10 21 30 -9 24 16. Antalyaspor 22 5 7 10 20 29 -9 22 17. Kocaelispor 22 4 4 14 30 49 -19 16 18. Hacettepe 22 3 5 14 14 41 -27 14 Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHüseyin Göçek xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xxVolkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Önder xx, Lugano xxx, Vederson xxx, Deivid xx (Dk. 74 Gökhan Emreciksin xx), Emre xxx, Deniz xx, Uğur xxx (Dk. 83 Güiza x), Alex xxx, Semih xxxPetkovic xx, Abdurrahman x, Sedat x, Bilica xx, Murat Sözgelmez xx, Musa xx (Dk. 46 Murat Erdoğan x), İbrahim xx, Sylla xx (Dk. 46 Onur x), Sezer xx (Dk. 69 Balili x), Kamanan xxx, Mehmet xxDk. 3 Mehmet, Dk. 25 Murat Sözgelmez (Sivasspor), Dk. 4 ve 34 Uğur, Dk. 27 Semih, Dk. 77 Lugano (Fenerbahçe)Dk. 24 Lugano, Dk. 36 Alex, Dk. 40 Vederson, Dk. 88 Gökhan Emreciksin (Fenerbahçe), Dk. 45 Sylla, Dk. 56 İbrahim, Dk. 59 Kamanan (Sivasspor)

Lider Sivasspor, Kadıköy'de kazanamama şanssızlığına isyan edercesine başladı maça, Mehmet Yıldız'ın sayısıyla hemen maçın başında öne geçtiler. Ardından Fenerbahçe şampiyonluk şarkısı söylemenin çok da kolay olmadığı haykırdı Uğur ile...Sivasspor, zorlu Fenerbahçe sınavlarından ilkinde, lig ayağında ne kadar hırslı olduğunu, Kadıköy'den puanla dönmek istediğini fısıldadı bir kez daha... Murat, Fenerbahçe'nin sözünü kesti, takımını yeniden öne geçirdi...