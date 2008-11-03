Kadıköy'ün sembolü 'Salı Pazarı' taşınıyor

Kadıköy'ün sembolü semt pazarlarından ''Salı Pazarı'', İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) inşaatı tamamlanan Hasanpaşa'daki yeni pazar yerine taşınıyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, Kuşdili'nde yaygın ve dağınık bir halde konuşlanan ''Salı Pazarı''nın, ''Kuşdili Çayırı Sabit Pazar, Kültür ve Rekreasyon Merkezi Kentsel Tasarım Projesi'' kapsamında kaldırılması planlandı.

Bu kapsamda, Hasanpaşa'da altyapısı tamamlanan, otopark ihtiyacı karşılanan, çevre düzenlemesi yapılan, D-100 Karayoluna yakınlığı dolayısıyla da ulaşım açısından elverişli olan yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan oluşturuldu.

Yeni pazar yerinin ortasında, alışveriş yapan vatandaşların dinlenmeleri için elips geometrili yaklaşık 500 metrekare alanlı, 20 çeşme bulunan bir meydan yapıldı.

Toplam 10 bin metreküp saha betonu, 20 bin metreküp stabilize dolgu çalışması yapılan alan üzerinde 4 bin adet pazar yeri birimi, Pazarcılar Derneğine ait 400 metrekare büyüklüğünde bir çalışma ofisi ile büfeler, zabıta binası ve güvenlik birimleri yer alıyor.

Çevre halkının faydalanması amacıyla 4 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi, Kurbağalıdere tarafından pazar alanına ulaşımın sağlanabilmesi için de 2 adet çelik köprü yapılan pazar yerinin güneyinde 100 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Alan çevresinde pazar yeri alanı ile aynı kotta, fakat fiziki olarak pazar yerinden ayrılan 3 metre genişliğinde bir bant, bisiklet yolu ve koşu bandı olarak düzenlemesi yapılarak çevre sakinlerinin salı ve cuma günleri dışında sportif amaçlı kullanmaları sağlanacak.

Toplam 3 milyon 500 bin YTL'ye malolan yeni pazar yerine pazarcıların bu ay içinde taşınması için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı şirketlerinden İSPARK koordinasyonunda görüşmeler yürütülüyor.

''SALI PAZARI''NIN YERİNE NE YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesince ''Salı Pazarı''nın kurulduğu Kuşdili Çayırı'nda katlı otopark ve çevre düzenleme işini içeren ''Kuşdili Çayırı Sabit Pazar, Kültür ve Rekreasyon Merkezi Kentsel Tasarım Projesi'' ihalesini, yap-işlet-devret yöntemiyle 30 yıllığına Taşyapı İnşaatın sahibi Emrullah Turanlı'nın sahibi olduğu ''Salı Pazarı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'' kazanmıştı.

Burada yapılacak ve 50 milyon dolara malolması planlanan projeye göre, pazar 45 bin metrekarelik alanda 22 bin metrekareye kurulacak. Alışveriş ve yemek alanlarının üzeri dev bir kubbeyi andıran çadırla kapatılacak. İçinde pazar tahtası konseptine uygun 3 cepheli dükkanlar bulunacak.

Kubbenin ortasından yükselen kulenin tepesinde ise 700 metrekarelik özel bir restoran yer alacak. Ayrıca otopark, sinema, tiyatro, çocuk eğlence merkezi ve spor alanları da bulunacak. Yaz aylarında çadırın üzeri açılabilecek. 3 katlı yapının zemin katında geleneksel sokak dokusu ve meydanlar oluşturulacak.

Yine zemin katta yiyecek ve içecek üniteleri için 1100 birim olacak. Her sokakta ayrı bir ürün grubu hizmet verecek. Bir üst katta ise kafe, okuma alanları, sosyal alanlar ve sahaflar çarşısı yer alacak. Pazar çevresindeki yollar genişletilip yeni yol ve kavşaklar yapılarak trafik sorunu çözülmeye çalışılacak.