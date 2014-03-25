T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadıköy'ün hedefi İstanbul'un sanat başkenti olmak

CHP'li başkan adayı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy'de 100'e yakın kültür sanat insanıyla bir araya geldi

25 Mart 2014 17:35

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Aykurt Nuhoğlu'nun tiyatro, sinema, müzik, edebiyat dünyasından önemli isimlerin de aralarında yer aldığı 100'e yakın sanat ve kültür insanıyla  gerçekleştirdiği buluşmada ilçenin, İstanbul'un kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesinde yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler tartışıldı.

CHP Belediye Başkan Adayı Aykurt Nuhoğlu’nun davetlisi olarak “Kültür ve Sanat için Kadıköy Buluşması”nda  bir araya gelen yüze yakın Kadıköylü sanatçı, Kadıköy’ün geleceğinde kültür ve sanatın yeri hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Çağdaşlığın yolu kültür ve sanattan geçer" ilkesiyle yola çıkan, Nuhoğlu'nun çağrısıyla gerçekleştirilen "Sanat ve Kültür İçin Kadıköy Buluşması"na  Ali Kocatepe, Edip Akbayram, Onur Akın, Mehtap Meral, Vedat Sakman, Murat Evin, Sezai Aydın, Fırat Tanış, Zihni Göktay, Refik Durbaş, Orhan Alkaya, Yurdaer Erkoca, Mıgırdiç Margosyan, Celal Başlangıç, Mehmet Altun, Murat Kürüz, Suat Arıkan, Bülent Forta, Mert Ali Başarır, Yalım Eralp'ın da aralarında bulunduğu 100’e yakın kültür ve sanat insanı katıldı.

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Arda Aydın’ın yönlendiriciliğinde yapılan toplantıda ilk sözü Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk aldı. 20 yıldır Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren ve bu görevi Nuhoğlu'na devretmeye hazırlanan Öztürk, başkan olduğu  süreçte sanata ve kültüre dönük yaptığı çalışmaları anlattı ve  bu çabaların yeni dönemde artarak süreceğine inandığını söyledi.

Öztürk'ten sonra söz alan Kadıköy CHP Belediye Başkan Adayı Nuhoğlu, konuşmasında kültür sanat hayatının gelişmesi, o kentte yaşayan sanat insanlarının yerel yönetimin aktif paydaşlarından biri haline gelmesi ile mümkün olacağını belirterek, projelerinin başında Kadıköylü kültür sanat insanlarından oluşacak bir ‘’Kültür ve Sanat Meclisi’’ kurmak olduğunu belirti.

Kadıköy ile  ilgili kültür sanat projelerinin bu meclisin danışmanlığında gerçekleştirileceğini söyleyen Nuhoğlu’nun sanat ve kültür insanlarına sunduğu proje önerileri arasında  Gezici Tiyatrolar, Yazlık Sinemalar, Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Heykel Sempozyumu, Kadıköy Ödülleri gibi etkinlikler yer aldı.

Başkan adayından sonra söz alan sanatçılar, geri plana itilen opera, heykel, plastik sanatlar gibi sanat dallarına daha çok destek istediklerini ifade ettiler. İçinde çok sayıda kültür merkezi barındıran Kadıköy’de, bu merkezlerin daha iyi tanıtılmasının önemini belirttiler. Kadıköy Halk Evi’ne gereken değerin verilmesi, kütüphane, sanat evi, müze eksikliği, çevre sorunları, forum alanları, çocukların semtle ilişkisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) kurulmasına yönelik yasa tasarısına karşı duruş, sanatçıların değindiği konular arasındaydı.

 

ETİKETLER

aykurt nuhoğluchpkültürsanattoplantıseçimhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24