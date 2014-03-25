Kadıköy'ün hedefi İstanbul'un sanat başkenti olmak

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Aykurt Nuhoğlu'nun tiyatro, sinema, müzik, edebiyat dünyasından önemli isimlerin de aralarında yer aldığı 100'e yakın sanat ve kültür insanıyla gerçekleştirdiği buluşmada ilçenin, İstanbul'un kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesinde yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler tartışıldı.

CHP Belediye Başkan Adayı Aykurt Nuhoğlu’nun davetlisi olarak “Kültür ve Sanat için Kadıköy Buluşması”nda bir araya gelen yüze yakın Kadıköylü sanatçı, Kadıköy’ün geleceğinde kültür ve sanatın yeri hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Çağdaşlığın yolu kültür ve sanattan geçer" ilkesiyle yola çıkan, Nuhoğlu'nun çağrısıyla gerçekleştirilen "Sanat ve Kültür İçin Kadıköy Buluşması"na Ali Kocatepe, Edip Akbayram, Onur Akın, Mehtap Meral, Vedat Sakman, Murat Evin, Sezai Aydın, Fırat Tanış, Zihni Göktay, Refik Durbaş, Orhan Alkaya, Yurdaer Erkoca, Mıgırdiç Margosyan, Celal Başlangıç, Mehmet Altun, Murat Kürüz, Suat Arıkan, Bülent Forta, Mert Ali Başarır, Yalım Eralp'ın da aralarında bulunduğu 100’e yakın kültür ve sanat insanı katıldı.

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Arda Aydın’ın yönlendiriciliğinde yapılan toplantıda ilk sözü Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk aldı. 20 yıldır Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren ve bu görevi Nuhoğlu'na devretmeye hazırlanan Öztürk, başkan olduğu süreçte sanata ve kültüre dönük yaptığı çalışmaları anlattı ve bu çabaların yeni dönemde artarak süreceğine inandığını söyledi.

Öztürk'ten sonra söz alan Kadıköy CHP Belediye Başkan Adayı Nuhoğlu, konuşmasında kültür sanat hayatının gelişmesi, o kentte yaşayan sanat insanlarının yerel yönetimin aktif paydaşlarından biri haline gelmesi ile mümkün olacağını belirterek, projelerinin başında Kadıköylü kültür sanat insanlarından oluşacak bir ‘’Kültür ve Sanat Meclisi’’ kurmak olduğunu belirti.

Kadıköy ile ilgili kültür sanat projelerinin bu meclisin danışmanlığında gerçekleştirileceğini söyleyen Nuhoğlu’nun sanat ve kültür insanlarına sunduğu proje önerileri arasında Gezici Tiyatrolar, Yazlık Sinemalar, Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Heykel Sempozyumu, Kadıköy Ödülleri gibi etkinlikler yer aldı.

Başkan adayından sonra söz alan sanatçılar, geri plana itilen opera, heykel, plastik sanatlar gibi sanat dallarına daha çok destek istediklerini ifade ettiler. İçinde çok sayıda kültür merkezi barındıran Kadıköy’de, bu merkezlerin daha iyi tanıtılmasının önemini belirttiler. Kadıköy Halk Evi’ne gereken değerin verilmesi, kütüphane, sanat evi, müze eksikliği, çevre sorunları, forum alanları, çocukların semtle ilişkisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) kurulmasına yönelik yasa tasarısına karşı duruş, sanatçıların değindiği konular arasındaydı.