Kadıköy'ün havası kirlilikte rekor kırdı; insan ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler söz konusu

Kadıköy’de hava kirliliği 22 günde ulusal sınırı 15 kez, Dünya Sağlık Örgütü’nün sınırını 22 kez aştı. Türk Toraks Derneği, bu durum ani kalp krizleri ve kalp damar sistemini ilgilendiren hastalıklara sebep olabileceğini açıkladı.

Birgün'de yer alan habere göre İstanbul’un gözde ilçelerinden Kadıköy’ün diğer ilçeler gibi hava kirliliğinde ‘rekor’ kırdığı ortaya çıktı. İlçede 22 gün boyunca yapılan ölçümlerde ulusal sınır olan 70 mikrogram 15 kez, Dünya Sağlık Örgütü’nün 10 mikrogram olan sınırı 22 kez aşıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından, 28 Haziran ve 20 Temmuz tarihleri arasında; Halil Türkkan Ortaokulu ve Onikiler Camii alanında kurulu iki istasyondan, hava kirliliği ile ilgili olarak önemli kirleticilerden olan PM10 ve PM 2.5 ile ilgili ölçüm yapıldı.

Halil Türkkan Ortaokulu bahçesindeki istasyonda 22 gün yapılan PM10 ölçümlerinde, ulusal sınır (70 mikrogram/m3 ) değer 15 kez, DSÖ sınır değeri (10 mikrogram/m3) ise 22 kez aşıldığı tespit edildi. En yüksek değer 29 Haziran tarihinde 387.3 mikrogram/m3) olarak ölçüldü. Bu değer DSÖ nün, sağlığa zaralı kabul ettiği değerden 38 kat daha fazladır.

Ciddi riskler barındırıyor

Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanları Doç. Dr. Haluk Çalışır ve Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç yaptıkları yazılı açıklamada, “Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan ölçümlerde kirliliğin çok ileri boyutlarda olduğu, insan ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler oluşturması söz konusudur” dedi.

Kronik kirliliğin göstergesi

“Bu derecede yüksek düzeyler, ani kalp krizleri, felçler gibi kalp damar sistemini ilgilendiren hastalıklara neden olduğu bilinmektedir” denilen açıklamada, “Yapılan ölçümlerde 22 günün DSÖ limitlerinin çok üzerinde olması, günlük yüksek değerlerin dışında kronik bir kirliliği de göstermektedir. Uzun süreli maruz kalma halinde başta akciğer kanseri, kronik obstriktif akciğer hastalığı, damar tıkanıklığı gibi hastalıklara yol açtığı, özellikle de çocuklarda akciğer gelişimini bozarak sık sık akciğer enfeksiyonu ve allerjik hastalıkların çıkmasına yol açtığı bilimsel olarak gösterilmiştir” diye belirtildi.



Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işletilen ölçüm istasyonlarının 200 civarında olmasına rağmen kirlilik verilerini toplamada yeterli olmadığı, ağın daha da genişletilmesi, yaygın olarak ölçümü yapılmayan ve sağlık açısından tehlike arz eden PM2.5 kirleticisinin de ölçümün yapılması, istasyon ağı genişletilirken, yerel belediye vb. kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışılması gerektiğini bu örnek oldukça açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

"Acilen önlem alınmalı"

Sonuç olarak, Kadıköy Belediyesi tarafından iki bölgede yapılan ölçümlerin insan sağlığı konusunda hem kısa süreli hem de uzun süreli sağlık riskleri oluşturması nedeniyle acil önlem alınması gerektiği görülüyor.”