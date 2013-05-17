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Yaşam

Kadıköy'ün boğası Beylerbeyi Sarayı'na mı gidecek?

Selami Öztürk: Heykel, Kadıköy'ün, Kadıköylülerindir. Kadıköylüler olarak ailemizin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Onu vermeye gönlümüz razı değil

17 Mayıs 2013 18:47

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Doç. Dr. Bülent Arı imzasıyla Kadıköy Belediyesi'ne gönderilen yazıda, tarihi Kadıköy Altıyol'daki "Dövüşen Boğa" heykelin sahibinin Milli Saraylar olduğu, çift imal edilen heykelin eşi "Böğüren Boğa" heykelinin Beylerbeyi Sarayı'nda bulunduğu ve iki heykelin buluşması için heykelin iadesi istendi.

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, heykelin ilçenin simgesi haline geldiğini belirtti.

Heykelin Kadıköy'den, Kadıköylülerin elinden alınmak istenmesine üzüldüğünü kaydeden Öztürk, heykelin, buradan kaldırılıp, Beylerbeyi Sarayı bahçesine nakledilmek istenmesinin anlamsız olduğunu savundu.

Kadıköylülerin bu heykeli sevdiğini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Kadıköylüler, burada buluşuyor, resim çektiriyor, maç galibiyetlerinde gelip coşkuyu paylaşıyor. Yıllardır heykel burada yaşıyor adeta. Şimdi bunu alıp, bir saray bahçesine koymanın, halktan uzaklaştırmanın anlamı yok. Biz, gelen yazıya olumlu yanıt vermedik, burada kalmasının uygun olduğunu belirttik. Heykel, Kadıköy'ün, Kadıköylülerindir. Kadıköylüler olarak ailemizin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Onu vermeye gönlümüz razı değil. Bu karardan vazgeçileceğini umuyoruz. Gelen yazıda heykelin eşi olduğu, onunla buluşturulmak istendiği söyleniyor. Eşi ile buluşturulmak isteniyorsa eşini de bize versinler, Kadıköy'de Altıyol'a koyup, buluşturalım."

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 1864'te Sultan Abdülaziz tarafından sanatçı Rouillar'a Paris'te yaptırılan, orijinal adı "Dövüşen Boğa" olan Boğa Heykeli'nin, uzun yıllar çeşitli noktaları dolaştıktan sonra Altıyol'a konulduğu kaydedildi.

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