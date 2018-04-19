Kadıköy'ün ana girişi 1 yıl kapalı; Tıbbiye Caddesi'ndeki köprü yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprüsünün yıkılıp yenilenmesi için Üsküdar’dan Kadıköy’e giden ana arter 1 yıl kapalı kalacak. Bu akşam başlayacak çalışmalar çerçevesinde bölgede geçici tedbirler alınacak.

Hürriyet'te yer alan haberde, Tıbbıiye Caddesi’ni kullanarak Üsküdar’dan gelen araç trafiği, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek Hastanesi’ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet mezarlığı yönünden gelen Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldızbakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi’ne girerek Kadıköy’e ulaşabilecek. Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nden şu andan Kadıköy’den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi’ne girebilecek. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönünden Kadıköy’e yürüyen yayalar için ise ayrı bir yol yapılacak. Tıbbiye Köprüsü yenileme çalışmasının, yaklaşık 1 yılda bitirilmesi planlanıyor.