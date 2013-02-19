Kadıköylülerin Haydarpaşa Gar Projesi’ne itirazı kabul edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Meydanı ve Haydarpaşa Gar Projesi’ne dilekçe vererek itiraz eden Kadıköylülerin itirazını kabul etmedi. Kadıköy’deki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu yerin Fuar ve Panayır alanı olarak belirlenmesi, Haydarpaşa Garı’nın otel, çevresinin ise yapılaşmaya açılmasını da içeren Haydarpaşa Garı ve Kadıköy Meydanı Planı’na itirazları görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, aralarında Kadıköy Belediyesi’nin de dilekçesinin bulunduğu 5379 itiraz dilekçesine ret kararı verdi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı bir süre önce gündeme gelmiş, ancak birçok kesimin tepkisine neden olmuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Planda, milli bayramlarda çelenk koyma törenlerinin yapıldığı Kadıköy Atatürk Anıtına ve meydana yer verilmemiş, aynı bölgeye fuar ve panayır alanı konulmuştu. Haydarpaşa Tren Garı ise otel yapılmasına imk?n veren konaklama alanı ve kültürel tesis alanı olarak belirlenmişti.

Kamuoyuna Atatürk Anıtı’nın kaldırılmak istenmesiyle yansıyan Haydarpaşa Garı ve Kadıköy Meydanı Planı’na hem Kadıköy Belediyesi’nin hem de Kadıköylülerin itirazı olduğunu kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Kadıköylülerin itiraz dilekçeleriyle plana itiraz ettiğini söyledi. Konunun hem basında hem de kamuoyunda çok tepki gördüğünü, 5 bin 379 vatandaşın dilekçe ile itirazını somut hale de getirdiğini vurgulayan Öztürk, itirazların dikkate alınmadığını belirtti. Başkan Öztürk şunları söyledi:

"Planın adı, Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ancak, bu planda korunan bir şey yok. Anıtlar Kurulu, Haydarpaşa Garı’nın tarihi işlevinin sürmesi görüşünü kararlaştırdı. Buna rağmen, Haydarpaşa Garı çevresinde büyük bir yapılaşma yoğunluğu getiriliyor. Haydarpaşa Garı için ’kültürel tesis, konaklama alanı, alt katlar gar, üst katlar konaklama tesisi’ ifadesi kullanılıyor. Yani oraya nostaljik bir tren gelecek, üstü yine otel yapacaklar. Oysa hemen garın arkasına yine tamamı olmak üzere turizm ve konaklama alanı konulmuş. Bunlar varken niye Gar bir daha konaklama tesisi yapılıyor?"

Başkan Öztürk, şöyle konuştu:

"Atatürk anıtının yerine fuar ve panayır alanı düşünüldüğünü belirterek, "Planda, Atatürk Anıtı’nın bulunduğu meydan 4 bin 729 metrekarelik bir alan olarak ayrılıp, fuar, panayır ve festival alanı olarak planlanmış. Fuar alanı için Atatürk Anıtının bulunduğu yer dışında başka yer bulunamamış. Oysa Meydana yakın İSKİ ve İspark’ın geniş alanları var. Fuar için bu bölümler uygun. Biz Kadıköy’e yakışır bir meydan istiyoruz diyerek Kadıköylülerle birlikte plana itiraz ettik. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Şubat tarihli oturumunda itirazları görüşen İmar Komisyonunun raporunu oylamaya sunarak, itirazların tamamını red etti. Kadıköylülerin hiçbir görüşünü ve itirazını dikkate almadılar. Ancak biz bunu kabul edemeyiz. Konuyu yargıya taşıyoruz. Bölge İdare Mahkemesi’ne planın iptali için dava açacağız. Bu plan bizim ve Kadıköylülerin görüşü almadan yapıldı. İtirazlarımız var ve yasal yollardan hakkımızı arayacağız."dedi.