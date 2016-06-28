Kadıköylüleri isyan ettiren Kurbağlıdere’nin yanına otel geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce ihaleye verilmesine rağmen, halen ıslah edilemeyen ve çevreye yaydığı kötü koku, sağlıksız ortam nedeniyle Kadıköylüleri isyan ettiren Kurbağalıdere kenarına 12 katlı otel yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. CHP'li Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Sağ, "Bakanlığın kuruluş amaçları arasında, mahalle arasında turizm tesisi yapmak olamaz" dedi

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy Salı Pazarı olarak bilinen ancak şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının merkezi konumundaki arazi ile Fenerbahçe Stadyumu arasındaki alanda bulunan 3 bin metrekarelik alana 12 katlı otel yapılması için gerekli imar planı değişikliğini onayladı. Askıya çıkan imar planları, itirazlar için 26 Temmuz’a kadar 1 ay süreyle askıda kalacak.

Arazi, çöp yığınlarıyla dolu Arazi, çöp yığınlarıyla dolu

Söz konusu alan, çevreye yaydığı kötü koku ve fokurdayan görüntüleri ile sık sık medya gündemine gelen Kurbağalıdere’nin hemen yanında yer alıyor. Halen kötü kokunun hakim olduğu ve çalışmaların devam ettiği Kurbağalıdere kenarında bulunan arazi, Fenerbahçe Stadı’na uzanan anayoldan yeşil alan olarak görünüyor ancak arazinin içinde çöp yığınları dikkat çekiyor.

Yer üstü 12, altı en az 4 kat

İnşaat yoğunluğunun 2 emsal olarak belirlendiği otel alanında hamam, sauna, havuz, yemekhane gibi tesisler 1 ve 2. bodrum katlarda yer alacak. Öte yandan otelin otopark ihtiyacı, 2. bodrum kattan sonra yapılacak bodrum katlarda sağlanacak. Yerin altındaki bu katlar ise emsale dahil edilmeyecek.

Park, yol ve konut alanını kapsayan yaklaşık 3 bin metrekarelik arazide, kayıtlara göre yıkılan ancak halen temel düzeyinde görülebilen tescilli bir yapı da yer alıyor. İnşaatın yapımı için Kadıköy bölgesindeki korunması gerekli kültür varlıkları ve tarihi eserlerden sorumlu olan 5 No’lu Koruma Kurulu’nun izni ve gözetimi gerekiyor.

CHP’li Sağ: Bakanlığın görevi mahalle arasına otel yapmak olamaz!

Otelin dere yatağı gibi riskli bir alana yapılmak istendiğine dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediye’sinin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Hala Kurbağalıdere’yi ıslah edemedin. Dere yatağına, stadyum kenarı gibi kaotik bir yere 40-50 metre yüksekliğinde otel yapıyorsun. Oysa ki dere yatağının sağında ve solunda 25’er metre genişliğinde 'dere mutlak koruma bandı’ dediğimiz 'komşuluk’ bırakmak gerekiyor" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı eleştiren Hüseyin Sağ, "Bakanlığın kuruluş amaçları arasında, mahalle arasında turizm tesisi yapmak olamaz. Burada bakanlık kullanılıyor. Dere yatağına, riskli bir zeminde otel yapılmasına izin vermişler" diye konuştu.

Sağ, söz konusu alana otel yapacak firmanın, Alışveriş merkezi, konut projeleri, hidroelektrik ve rüzgar santralleri ile özellikle Bağdat Caddesi’ndeki konutların kentsel dönüşümü ile ilgilenen Mono Mimarlık firması olduğunu sözlerine ekledi.