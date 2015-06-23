Kadıköy'de 'yaz keyfi' etkinlikleri

Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz yıl parklarda sinema gösterimleri gerçekleştirerek başlattığı yaz etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. Dün başlayan etkinlikler; pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri semtin bazı parklarında gerçekleşecek. “Kadıköy’de Yaz Keyfi” adıyla ücretsiz etkinlikler için belediye, halkı parklara çağırıyor.

Üç hafta sürecek etkinlik programında, geleneksel sahne sanatları, film gösterimleri ve yaz konserleri yer alıyor.

Pazartesi günleri, Karagöz- Hacivat'tan Aşuk- Maşuk'a, kukla gösterileri ve meddah oyunlarına geleneksel sahne sanatları sergilenecek.

Park etkinliklerinde çarşamba akşamları ise sahne, müzik gruplarının olacak.

Her akşam 21:30’da başlayacak etkinliklerde cuma ve cumartesi akşamları ise vizyon filmleri gösterilecek. "Aşk Tesadüfleri Sever", "Deliha", "Bana Masal Anlatma", "Mandıra Filozofu İstanbul", "Kocan Kadar Konuş", "Patron Mutlu Son İstiyor" gibi beğenilen filmler seyirciyle buluşacak.

Etkinliklerin gerçekleştirileceği parklar şöyle: Doğa Parkı, Moda Parkı, Ali İsmail Korkmaz Parkı, Koşuyolu Mahalle Evi, Kadıköy Akademi Bahçesi, Kriton Curi Parkı