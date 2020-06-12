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Kadıköy'deki Orlando katliamı anmasına polis engeli

2016 yılında IŞİD'in LGBTİ+'ların gittiği gece kulübü hedef alması sonucu 49 kişi hayatını kaybetmişti

12 Haziran 2020 20:59

İstanbul Kadıköy'de, kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin, 2016 yılında Orlando'da LGBTİ+'ların gittiği gece kulübünün hedef alınması sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 4. yılında yapacağı anma polis tarafından engellendi.

2016 yılında ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde LGBTİ+'ların gittiği Pulse Clup ismindeki gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Orlando'da gerçekleşen katliamın 4. yılında Kadıköy'de LGBTİ+ ve kadın örgütlerinin çağrısıyla yapılacak olan anma eylemi, Kadıköy Kaymakamlığı'nın kararıyla yasaklandı. Polis ablukasıyla karşılaşan eylem komitesi, alkışlarla ve zılgıtlarla kararı protesto ederek dağıldı.

 

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