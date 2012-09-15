Fenerbahçeli Alex Kadıköy'de ölümsüzleştirildi

Fenerbahçe taraftarların kendi imkanlarıyla yaptığı Alex de Souza heykeli açıldı. Açılışta konuşma yapan Alex de Souza gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki kaptanı Alex de Souza ölümsüzleşti.

Fenerbahçe taraftar gruplarından 1907 ÜNİFEB, Cefakar Kanaryalar, Vamos Bien ve Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla yapılan Alex heykeli, Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda açıldı.

Alex, kucağında oğlu ile geldiği alanda taraftarın büyük ilgisi ile karşılandı. Sarı Lacivertli taraftarlar Yoğurtçu Parkı'na adeta akın etti.

Açılışa Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay ve Asbaşkan Ömer Temelli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Alex de Souza’nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Fenerbahçe’ye gelmesinde payı olan herkese teşekkür eden Alex de Souza, "Bütün takım arkadaşlarıma kimle oynadıysam, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çalıştığım teknik adamlara da teşekkür ediyorum'' diye konuştu.