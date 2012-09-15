Fenerbahçeliler Alex'in heykelini dikiyor

Fenerbahçe taraftarları, kaptan Alex de Souza’nın heykelini bugün açacak, açılışa Aykut Kocaman da katılacak.

Daha önce saat 11.00’de yapılması planlanan açılış Aykut Kocaman’ın da gelmesi nedeniyle 14.00’e alındı.

Şike soruşturması süreci nedeniyle ertelenen heykelin açılışı 1907 ÜNİFEB, Fenerbahçeliler Derneği, Cefakar Kanaryalar ve Vamos Bien taraftar gruplarının organizasyonuyla hayata geçirilecek.



Alex’in heykeli, Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda, Lefter Küçükandonyadis’in heykelinin hemen yanında yer alıyor.