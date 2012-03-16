Kadıköy'deki timsah heykeli tartışma yarattı

T24 - Kadıköy'e koyulan timsah heykeli tartışma yarattı. İlçede tarih boyunca timsah değil, sürüngen olarak sadece kertenkele yaşadığı ortaya çıktı. Sorun yanlış çeviriden kaynaklandı.

Bugün'ün haberine göre, yetkililer bölgede yaşadığı gerekçesiyle meydana timsah heykeli yaptırdı. Ancak Kadıköy'de yaşayanların timsahlar değil kertenkeleler olduğu anlaşıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden fosil bilimci Prof. Dr. Mehmet Sakınç, "İstanbul'da hiçbir zaman timsahın yaşamadığını, timsahların akarsularda ve göllerin bazı bölgelerinde yaşar. İstanbul'un genç dönemlerinde denizde fok balığı ve pelikanlar bulunmuştu. İstanbul tropikal bölge değil" dedi.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Vedat Onar da, İstanbul'un ikliminin timsahlar için elverişli olmadığını ifade etti.

Çeviri hatası oldu

Kadıköy Belediyesi'ni yanlışa götüren bilginin Amasyalı bilgin Strabon'un Coğrafya adlı kitabı olduğu ortaya çıktı. Hatta kitaptan alınan bölüm heykelin yanına da yazıldı. "Yazıda şunlar yer alıyor: "Khalkedon'daki (Kadıköy) tapınağın içinde küçük timsahların beslendiği bir pınar vardı." Yapılan inceleme sonrasında metindeki timsah kelimesinin çeviri hatası olduğu belirlendi. Bu yanlışı Eski Çağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tekin makaleyle belgeledi.