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Kadıköy'deki Soma için oturma eylemine polis müdahale etti

Soma'daki madenci cinayetleri için Kadıköy Bahariye caddesinde mum yakarak oturma eylemi yapanlara polis biber gazı ile müdahale etti

Fotoğraf: Fatih Pınar

17 Mayıs 2014 02:11

İstanbul Kadıköy'de Soma'da 292 maden işçisinin ölümünü protesto eden gruba polis müdahale etti.

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden kazası sonrası hayatını kaybeden işçiler için, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine  Kadıköy Bahariye caddesi üzerinde toplanan 150 kişilik  grup mum yakarak oturma eylemi yaptı. Yanlarında getirdikleri  baretleri  yere bırakarak  slogan atan grup Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri için anma düzenledi. Eylemin ardından dağılın uyarısına uymayan gruba polis müdahale etti. Kısa süreli müdahalenin ardından gruplar ara sokaklara dağılırken polisin güvenlik önlemi devam ediyor.

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