Kadıköy'deki Soma için oturma eylemine polis müdahale etti

İstanbul Kadıköy'de Soma'da 292 maden işçisinin ölümünü protesto eden gruba polis müdahale etti.

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden kazası sonrası hayatını kaybeden işçiler için, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine Kadıköy Bahariye caddesi üzerinde toplanan 150 kişilik grup mum yakarak oturma eylemi yaptı. Yanlarında getirdikleri baretleri yere bırakarak slogan atan grup Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri için anma düzenledi. Eylemin ardından dağılın uyarısına uymayan gruba polis müdahale etti. Kısa süreli müdahalenin ardından gruplar ara sokaklara dağılırken polisin güvenlik önlemi devam ediyor.