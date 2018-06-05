Kadıköy'deki kilise saldırısına dava

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp çöp konteynerlerindeki çöpü kilisenin önüne döktüğü iddia edilen şüpheli hakkında, 'ibadethanelere zarar verme' suçundan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Nisan'da Kadıköy Caferağa mahallesi, Muvakkithane caddesi üzerinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına 'Erzurumlu 25 bu vatan bizim Allah' ibareli yazı yazıldığı ve kapı önüne de çöp döküldüğünün tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, güvenlik kamera görüntülerinden yapılan araştırmada söz konusu eylemi şüpheli Serdar Kaban'ın gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtilerek, Kaban'ın alınan ifadesinde olaydan birkaç gün önce Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk'e ait posteri astığını, yanına da güller taktığını, ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendiğini, kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdığını, çevreden topladığı çöpleri de kapısına döktüğünü söylediği aktarıldı.

Kaban'ın cezai ehliyeti hususunda şüphe duyulması üzerine Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği belirtilen iddianamede buradan gelen rapora göre Kaban'ın, "bipolar bozukluk psikotik özellikli manik hecme" denen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, işlediği iddia edilen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı, bu nedenle de hakkında tedavi ve koruma amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği ifade edildi.

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İddianamede, bu kapsamda şüpheli Kaban hakkında 'ibadethanelere zarar verme' suçundan 4 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis ceza talep edildi.

Öte yandan iddianamede, Kaban hakkında TCK'nın "Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur" hükmünü düzenleyen 'akıl hastalığı' başlıklı 32. maddesi ile TCK'nın 57. maddesindeki akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması da istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Kaban'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.