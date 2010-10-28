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KADIKÖY'DEKİ GEÇİT TÖRENİ ERTELENDİ İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 22:59

-KADIKÖY'DEKİ GEÇİT TÖRENİ ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yarın Kadıköy'de Bağdat Caddesinde yapılacak resmi geçit töreni 31 Ekim Pazar gününe ertelendi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın Vatan Caddesinde ve Kadıköy'de Bağdat Caddesi Fener Mevkisinde yapılacak resmi geçit törenlerinin 31 Ekime ertelendiği bildirildi.  İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni'nin, kentte devam eden yoğun yağış nedeniyle 31 Ekim Pazar gününe ertelendiğini açıklamıştı.

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