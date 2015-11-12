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Yaşam

Kadıköy'de yol kenarında bir erkek cesedi bulundu

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen cesedin kimliğine ulaşılamadı

12 Kasım 2015 16:37

Kadıköy’de yol kenarındaki bir ağacın altında bir erkeğe ait ceset bulundu. 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenen ve kırıklar tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı bildirildi.

DHA’nın haberine göre; Kadıköy Boğaziçi Köprüsü Bağlantı Yolu Fikirtepe metrobüs durağı yakınında, yol kenarındaki ağacın altında bir ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis, 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenen cesette kırıklar tespit ederken başka yerden buraya taşındığı ihtimali üzerinde duruyor.

35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olan ceset olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından uzun süre incelendi. Çevrede delil arayan ekipler, ölen kişinin ayakları ile ellerinde kırıklar tespit etti.

Ceset, cenaze aracına taşınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken polisin incelemesi devam ediyor.

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