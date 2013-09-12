'Kadıköy'de yendiğimizde 14 yaşındaydım'

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızları Wesley Sneijder ile Dirk Kuyt, İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nde Türk Telekom’un konuğu olarak panele katıldılar. Türk Telekom’un İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nde konuk ettiği Hollanda Milli Takımı yıldızları Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbol severlere bol bol imza dağıttı.

Ailecek görüşüyoruz

Panelde konuşan yıldız futbolcular, Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiklerini burada yaşamanın büyük keyif olduğunu dile getirdiler. Hollandalı futbolcular, Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetinden de bahsederken, Sneijder, "Maçlardan önce sürekli görüşüyoruz. Günlük hayatımızda da bir araya geliyoruz. Tabii ki bu rekabeti fazla abartmamak gerek." derken, Dirk Kuyt ise, "Fenerbahçe de Galatasaray da büyük kulüp. Buradaki rekabet çok üst düzey. İkimiz de işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Takımlarımızın galip gelmesi için çalışıyoruz. Ailelerimiz de çok sık görüşüyorlar. İstanbul çok büyük bir şehir ama fırsat buldukça bir araya geliyoruz” diye konuştu.

'Kadıköy'de galibiyet görebilecek miyiz?'

İkili daha sonra panele katılanların sorularını yanıtladı.

İlk olarak Galatasaray taraftarı bir konuk Sneijder’e, "Ben en son Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yendiğinde 14 yaşındaydım. 14 sene geçti, Kadıköy’de galibiyet görmedim. Bu sezon kazanacak mıyız?" sorusunu yöneltti. Bu sırada söze atılan Fenerbahçeli Kuyt, araya girerek "Hayır" cevabını verince salonda gülüşmeler yaşandı. Sneijder ise soruya, "Önümüzdeki ilk maçta bunu göreceksiniz" yanıtını verdi.

'Elimizden geleni yapacağız'

Bir başka katılımcının, "Dünya Kupası’na gidebilmemiz için Hollanda Milli Takımı’nın Macaristan’ı yenmesi gerekiyor. Bizim için bunu yapacak mısınız?" sorusuna Kuyt cevap verdi. Başarılı oyuncu, "Biz zaten Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledik. Ama hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sneijder’e Şampiyonlar Ligi’ndeki grupları hakkında bir soru yönelten katılımcıya Sneijder, "Çok zor bir grupta yer alıyoruz. Geçen sene gruptan çıkmayı başarmıştık. Bu sene de aynı başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. Son olarak Hollanda ile Türkiye’nin karşılaşacağı maçta Fatih Terim’e karşı oynayacağı sorulan Sneijder, "Bu benim için çok güzel bir duygu olarak” yorumunda bulundu.

Konuşmaların ardından Kuyt ve Sneijder, katılımcıların formalarını imzalayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.