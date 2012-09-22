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Yaşam

Kadıköy'de yangın: 1 ölü

Bağdat Caddesi'ndeki bir türkü barda çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti

22 Eylül 2012 23:46

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı bir binanın 3. katında bulunan türkü barda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki 548 numaralı 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir "türkü bar"da çıkan yangında Ahmet Demir adlı şahıs hayatını kaybetti.

Demir, Bağdat Caddesi'ndeki "türkü bar"da izolasyon çalışmaları yapan arkadaşlarını ziyarete geldi. Arkadaşlarının malzeme almak için dışarı çıkmasının ardından "türkü bar"da yangın çıktı.

Demir, "türkü bar"ın camına çıkarak çevredekilerden yardım istedi, kalabalık bunu üzerine itfaiyeye haber verirken Ahmet Demir'e aşağı atlaması yönünde telkinde bulundu. Demir, tüm yönlendirmelere rağmen 3. kattan atlayamadı. Olay yerine hızla gelen Erenköy, Maltepe ve Kadıköy itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdüler.

Yangından kaçamayan Ahmet Demir'in dumandan etkilenerek öldüğü anlaşılırken, Demir'in cesedi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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