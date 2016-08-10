Kadıköy'de ücretsiz tiyatro festivali başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve gelenekselleşen Tiyatro Festivali, 14. yılında tiyatroseverlerle buluşuyor. Festival, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun 'Ben Eskiden Küçüktüm' oyunuyla başladı.

18 Ağustos'a dek Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sürecek festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunların davetiyeleri, her gün saat 16.00’dan itibaren Özgürlük Parkı A Kapısı girişinde bulunan Açık Hava Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.

Festival, 18 Ağustos Perşembe akşamı Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosunun 'Markopaşa Müzikali' ile sona erecek.

Festival programı şöyle:

5 Ağustos Cuma / Ben Eskiden Küçüktüm / Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu / Oynayan: Ali Poyrazoğlu

6 Ağustos Cumartesi / Fü / İkinci Kat Gösteri Sanatları / Oyuncular: Deniz Türkali, Serra Yılmaz, Canan Atalay, Aziz Caner İnan

7 Ağustos Pazar / Anlatılan Senin Hikâyendir / Tiyatro İstanbul / Oynayan: Levent Üzümcü

8 Ağustos Pazartesi / Ölü Ozanlar Derneği / Tiyatro Kedi / Oyuncular: Can Gürzap, Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Alev Sezer…

9 Ağustos Salı / Yalınayak Müzikhol / Altıdan Sonra Tiyatro / Oyuncular: Aslı Can Kortan, Candan Seda Balaban, Gülhan Kadim…

10 Ağustos Çarşamba / Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi / Nilgün Belgün Tiyatrosu / Oynayan: Nilgün Belgün

11 Ağustos Perşembe / Polisler / 3mota Oyuncuları Ümit Çırak / Oynayanlar: Çağatay Çatal, Rüzgar Aksoy, Tolga Çıklaçiftçi…

12 Ağustos Cuma / Temizlik İşleri / Taşra Kabare / Oyuncular: Sinan Koç, Cemal Toktaş, Nergis Öztürk…

13 Ağustos Cumartesi / Üç Nokta / Tiyatro Ak’la Kara / Oyuncular: Kerem Konanbay, Bedia Ener, Buket Dereoğlu

14 Ağustos Pazar / Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i / Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu / Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin

15 Ağustos Pazartesi / Ne Ala Temaşa / Doğaçlama Kabare / Oynayanlar: Evren Duyal, Koray Tarhan, Mahmut Fikirsindi…

16 Ağustos Salı / Uşak, Kral ve Ötekiler / Bo Sahne / Oynayanlar: Köksal Engür, Merve Engin

17 Ağustos Çarşamba / Sadece Diktatör / Emek Sahnesi / Oynayan: Barış Atay

18 Ağustos Perşembe / Markopaşa Müzikali / Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu / Oynayanlar: Necla Uygur, Süheyl Uygur, Behzat Uygur…