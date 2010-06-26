Kadıköy'de trafik kazası

T24 - Kadıköy'de yol üzerinde yolcu indiren bir firmaya ait servis minibüsüne Kadıköy-Kartal hattında çalışan yolcu minibüsünün arkadan çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Can pazarının yaşandığı kaza sırasında 3'ü kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza, General Şahap Gürler Caddesi'nde bulunan Deniz Oteli önünde meydana geldi. Mehmet Yatar'ın kullandığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak içinde 12 yolcu bulunan İstanbul Seyahat'a ait servis aracına sol arkadan çarptı. Çarpmanın eksiyle iki minibüste bulunan yolcular sağa sola savrulurken, ortalık savaş alanına döndü. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi de servis minibüsünün altında kalınca adeta can pazarı yaşandı. Yerlerdeki yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.



Yaralılar, Ethem Ruhi(76), Ülkü Ergindir(37), Kader Mercan(22), Pınar Akpınar(22) ve Yusuf Arıcan(28) ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanıkları 34 M 2944 plakalı, Mehmet Yatar idaresindeki minibüsün , Adem Topal'ın (42) kullandığı 34 VY 0166 plakalı servis minibüsüne arkadan hızla çarptığını iddia etti.



Sürücü Mehmet Yatar gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar ise minibüs şoförü Yatar'a tepki gösterdi.



Bu arada olay yerinde yaralılar kaldırılırken görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren Sürücü Mehmet Yatar'ın yakınları minibüs üzerindeki tabelayı parçaladı. Plakalarının görünmemesini isteyen şahıslar polis tarafından engellendi.







