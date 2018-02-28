KADIKÖY'DE TOPRAK KAYMASI: 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI, OTOMOBİLLERİ  AĞAÇLARA BAĞLADILAR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

Kadıköy\'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak\'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattaki toprak kayması

-Askıda kalan araçlar

-Araçların iple bağlanması

-Binanın boşaltılması

-Bina sakinleri ile röp.

-Detaylar