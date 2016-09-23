Kadıköy'de tiyatro şenliği

Kadıköy Tiyatro Şenliği, 1-9 Ekim tarihleri arasında 14 sahnede, 9 gün boyunca, 28 oyun ve dört atölyede gerçekleşecek.
30 Eylül Cuma günü saat: 18.30’da Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda başlayacak olan etkinliği Kadıköy’de düzenli olarak gösterim yapan tiyatro topluluklarının girişimiyle kurulan Kadıköy Tiyatroları Platformu düzenliyor.
Kadıköy Belediyesi’nin de katkılarıyla şenlikte çocuk oyunları ücretsiz sahnelenirken, yetişkin oyunlarının tüm biletleri 20 TL’den satışa sunulacak. Biletleri tiyatroların gişelerinden temin edilebilir.
Etkinlik programı
30 Eylül Cuma Saat 19.00 Tiyatro şenliği açılış etkinliği
Mehmet Ayvalıtaş Parkı
Tiyatro Bahane: Müzikal Gösteri
Tiyatro Pi: Partnerli Akrobasi Performansı
1 Ekim Cumartesi 2016
YAMUK YEMEK (Ç.O), MODA SAHNESİ, 13:00, MODA SAHNESİ
TURUNÇUN BAHÇESİ (Ç.O),TİYATRO GÜLGEÇ, 13:00, PİYATRO
DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ, İSTANBUL İMPRO, 16:00, İstanbulimpro SAHNE
NE ALA TEMAŞA, İSTANBUL İMPRO, 20:30, İstanbulimpro SAHNE
DURUŞMA GECESİ, TİYATRO MERDİVEN,20:30, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
2 Ekim Pazar 2016
123 BAŞLA (Ç.0), İSTANBUL İMPRO, 13:00, İstanbulimproSAHNE
HADİ SEN OLALIM (Ç.O), MİMBAZ, 13:00, NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
CADILAR (Ç.O), THEATRON, 13:00, THEATRON
PANTOMİM ATÖLYESİ, TİYATRO Pİ, 18:30, PİYATRO
PODYUM, KAST, 18:30, İstanbulimproSAHNE
MUSAKKA, ÖYKÜ SAHNE, 18:30, ÖYKÜ SAHNE
3 Ekim Pazartesi 2016
YA TUTARSA, DEFNE TİYATRO, 20:30, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
OLAĞAN MASALLAR TİYATROSU, MAVİ , 20:30, LİVİNG ROOM
4 Ekim Salı 2016
BAY JERRY’ NİN YERİ, KABİLE SAHNE, 20:30, ALT KAT SANAT
MÜLAYİM BEY, ÇAT KAPI OYUNCULARI, 18:30, ÖYKÜ SAHNE
5 Ekim Çarşamba 2016
DUT AĞACI, ONUNCU KÖY TİYATROSU, 20:30, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
6 Ekim Perşembe 2016
OTHELLO, KÜÇÜK SALON, 20:30, KÜÇÜK SALON
TORUN İSTİYORUM, MODA SAHNESİ, 20:30, MODA SAHNESİ
7 Ekim Cuma 2016
SEVDALI BULUT (Prömiyer), ALTKAT SANAT, 20:30, ALTKAT SANAT
NEON, KARMADRAM, 20:30, KARMADRAMA
8 Ekim Cumartesi 2016
TAPİ TOPİ (Ç.O), KARMADRAMA, 13:00, KARMADRAMA
OYUNCAK KUTUSU, TİYATRO Pİ, 13:00, PİYATRO
MARTI (Ç.O), ALTKAT SANAT, 13:00, ALTKAT SANAT
TİYATRO SANATI ATÖLYESİ, LKSM, 16:00, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
NE SENİNLE NE SENSİZ, AKLA KARA, 20:30, TİYATRO AKLA KARA
9 Ekim Pazar 2016
LUPİ KALİBU ADASINDA (Ç.O), KUSAT, 13:00, KARMADRAMA
EVVEL ZAMAN İÇİNDE (Ç.O), HAYALBAZ , 15:00, NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
ZAMAN MAKİNESİ ALEXANDER GRAHAM BELL (Ç.O), TİYATRO 34, 15:00,TİYATRO AKLA KARA
BEDEN FARKINDALIĞI ATÖLYESİ, ALTKAT SANAT, 16:00, ALTKAT SANAT
BABİL, EMEK SAHNESİ+buluT, 18:30, EMEK SAHNESİ
SOLUK (Prömiyer), TİYATRO Pİ, 18:30, PİYATRO
Kadıköy Tiyatroları Platformu hakkında
Kadıköy’de düzenli olarak gösterim yapan tiyatro topluluklarının girişimiyle 2016 yılının Ocak ayında kuruldu. Platform 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Kadıköy’deki yürüyüşle kuruluşlarını duyurdu.
Kadıköy Tiyatroları Platformu, sahneli ve sahnesiz tiyatroların sorunlarına birlikte çare bulmanın yanı sıra Kadıköy’de köklü bir kültür-sanat politikasının yaratılmasına katkıda sağlamak ve tiyatro sezonunun açılışına katılımını sağlamak amacıyla kuruldu.