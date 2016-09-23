Kadıköy'de tiyatro şenliği

Kadıköy Tiyatro Şenliği, 1-9 Ekim tarihleri arasında 14 sahnede, 9 gün boyunca, 28 oyun ve dört atölyede gerçekleşecek.

30 Eylül Cuma günü saat: 18.30’da Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda başlayacak olan etkinliği Kadıköy’de düzenli olarak gösterim yapan tiyatro topluluklarının girişimiyle kurulan Kadıköy Tiyatroları Platformu düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi’nin de katkılarıyla şenlikte çocuk oyunları ücretsiz sahnelenirken, yetişkin oyunlarının tüm biletleri 20 TL’den satışa sunulacak. Biletleri tiyatroların gişelerinden temin edilebilir.

Etkinlik programı

30 Eylül Cuma Saat 19.00 Tiyatro şenliği açılış etkinliği

Mehmet Ayvalıtaş Parkı

Tiyatro Bahane: Müzikal Gösteri

Tiyatro Pi: Partnerli Akrobasi Performansı

1 Ekim Cumartesi 2016

YAMUK YEMEK (Ç.O), MODA SAHNESİ, 13:00, MODA SAHNESİ

TURUNÇUN BAHÇESİ (Ç.O),TİYATRO GÜLGEÇ, 13:00, PİYATRO

DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ, İSTANBUL İMPRO, 16:00, İstanbulimpro SAHNE

NE ALA TEMAŞA, İSTANBUL İMPRO, 20:30, İstanbulimpro SAHNE

DURUŞMA GECESİ, TİYATRO MERDİVEN,20:30, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

2 Ekim Pazar 2016

123 BAŞLA (Ç.0), İSTANBUL İMPRO, 13:00, İstanbulimproSAHNE

HADİ SEN OLALIM (Ç.O), MİMBAZ, 13:00, NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ

CADILAR (Ç.O), THEATRON, 13:00, THEATRON

PANTOMİM ATÖLYESİ, TİYATRO Pİ, 18:30, PİYATRO

PODYUM, KAST, 18:30, İstanbulimproSAHNE

MUSAKKA, ÖYKÜ SAHNE, 18:30, ÖYKÜ SAHNE

3 Ekim Pazartesi 2016

YA TUTARSA, DEFNE TİYATRO, 20:30, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

OLAĞAN MASALLAR TİYATROSU, MAVİ , 20:30, LİVİNG ROOM

4 Ekim Salı 2016

BAY JERRY’ NİN YERİ, KABİLE SAHNE, 20:30, ALT KAT SANAT

MÜLAYİM BEY, ÇAT KAPI OYUNCULARI, 18:30, ÖYKÜ SAHNE

5 Ekim Çarşamba 2016

DUT AĞACI, ONUNCU KÖY TİYATROSU, 20:30, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

6 Ekim Perşembe 2016

OTHELLO, KÜÇÜK SALON, 20:30, KÜÇÜK SALON

TORUN İSTİYORUM, MODA SAHNESİ, 20:30, MODA SAHNESİ

7 Ekim Cuma 2016

SEVDALI BULUT (Prömiyer), ALTKAT SANAT, 20:30, ALTKAT SANAT

NEON, KARMADRAM, 20:30, KARMADRAMA

8 Ekim Cumartesi 2016

TAPİ TOPİ (Ç.O), KARMADRAMA, 13:00, KARMADRAMA

OYUNCAK KUTUSU, TİYATRO Pİ, 13:00, PİYATRO

MARTI (Ç.O), ALTKAT SANAT, 13:00, ALTKAT SANAT

TİYATRO SANATI ATÖLYESİ, LKSM, 16:00, LEVENT KIRCA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

NE SENİNLE NE SENSİZ, AKLA KARA, 20:30, TİYATRO AKLA KARA

9 Ekim Pazar 2016

LUPİ KALİBU ADASINDA (Ç.O), KUSAT, 13:00, KARMADRAMA

EVVEL ZAMAN İÇİNDE (Ç.O), HAYALBAZ , 15:00, NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ

ZAMAN MAKİNESİ ALEXANDER GRAHAM BELL (Ç.O), TİYATRO 34, 15:00,TİYATRO AKLA KARA

BEDEN FARKINDALIĞI ATÖLYESİ, ALTKAT SANAT, 16:00, ALTKAT SANAT

BABİL, EMEK SAHNESİ+buluT, 18:30, EMEK SAHNESİ

SOLUK (Prömiyer), TİYATRO Pİ, 18:30, PİYATRO

Kadıköy Tiyatroları Platformu hakkında

Kadıköy’de düzenli olarak gösterim yapan tiyatro topluluklarının girişimiyle 2016 yılının Ocak ayında kuruldu. Platform 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Kadıköy’deki yürüyüşle kuruluşlarını duyurdu.

Kadıköy Tiyatroları Platformu, sahneli ve sahnesiz tiyatroların sorunlarına birlikte çare bulmanın yanı sıra Kadıköy’de köklü bir kültür-sanat politikasının yaratılmasına katkıda sağlamak ve tiyatro sezonunun açılışına katılımını sağlamak amacıyla kuruldu.