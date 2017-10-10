Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY\'de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucunda park halindeki bir otomobil inşaat alanına devrildi bir otomobil ise askıda kaldı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yeşil Bahar sokakta bir inşaatın temel kazısı sırasında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kazı sırasında bir başka binanın otoparkının bulunduğu kısımdaki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Çökmenin etkisiyle park halinde bulunan araçlardan birisi inşaat alanına devrildi bir diğeri ise askıda kaldı. Bina sakinleri sokağa döküldü.

İhbar üzerine polis ve belediye görevlileri olay yerine geldi. Belediye ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken firma yetkilileri, araç sahiplerine maddi zararlarının karşılayacaklarını söylediler.

Zabıta ekipleri ise inşaat alanında inceleme yaptı.

İnşaat alanına devrilen aracın sahibi olayla ilgili, \"Eve geldiğimde aracımın düştüğü ile karşılaştım. Araç pert olmuş. İnşaat firması yetkililerini çağırdık 2-3 saattir gelen yok\" dedi.

GÖÇÜKTEN 5 DAKİKA ÖNCE ARACINI PARK ETTİ

Bir başka araç sahibi ise, \"Burada inşaat yapılıyordu. Zaten inşaat süresince de biz mahalle sakinleri olarak rahatsızlıklar yaşadık. Bugün istinat duvarı çöktü. Benim aracım düşmek üzere. Mağduriyet yaşıyoruz. Aracımı bu olay yaşanmadan 5 dakika önce park etmiştim. Can kaybı da yaşanabilirdi\" şeklinde konuştu.

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