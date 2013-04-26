Kadıköy'de Tekel sahiplerine tehdit mektubu bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de 10'u aşkın TEKEL bayisine bırakılan tehdit içerikli bırakılan mektuplarda “Hz. Muhammed (SAV) buyuruyor ki; içki bütün kötülüklerin anasıdır. Gel sen de vazgeç! Dünya ve ahiretini mahvetme!!! bi düşün...” denildiği belirtildi.

Evrensel gazetesinden Vural Nasuhbeyoğlu'nun haberine göre, 23 Nisan günü Sahrayicedit Atatürk Caddesi’nde bir dükkanın bulunduğu apartmanın kapısına saat 12.00 sularında bırakılan mektubu gösteren Beydağı TEKEL bayii sahibi Hüseyin Karaaslan, “Ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Açık olmasa da aba altından sopa gösteren bir tehdit var. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Acaba arkasından ne gelir diye düşünmek zorunda kalıyor” dedi. Dükkanın karşısında hakim ve savcı lojmanlarının ve güvenlikli sitelerin olduğunu belirten Karaaslan, “Mektubu bırakan kişi gündüz saatinde hiç çekinmeden mektubu apartman kapısına bırakıp gidiyor. Bunu kamera kayıtlarından tespit ettik. Bu kadar rahat nasıl olabiliyorlar?” diye sordu.

Başbakanın, ‘Iksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar içiyorlar’ sözlerini hatırlatan Karaaslan, “Başbakan böyle konuşunca birileri de kendisine görev çıkarıyor. Devletin resmi olarak satış izni belgesi verdiği bir ürün başbakan tarafından böyle kötülenince vatandaş da kendine görev biçiyor” diye konuştu. Karaaslan, müşterilerinin, çevredeki halkın ve esnafın da bu notun bırakılmasına tepki gösterdiğini söyledi.

Kapısına mektup bırakılan esnaftan biri de Şair Arşi Caddesi’nde TEKEL bayii işleten Serkan Doğru. Yaşadıklarının memleketin gidişatıyla alakalı olduğunu söyleyen Doğru, “Artık her yerde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Kadıköy’de TEKEL bayilerinin kapanışı gece 12’ye çekildi. Bu tür uygulamalardan güç alan kişiler de böyle işler yapıyorlar. Bu zarflar tek merkezden hazırlanıyor. Bunların üzerine açık adreslerimiz yazılıyor” dedi. ‘Zarf atmak’ tabirini hatırlatan Doğru şunları söyledi, “Bunu yazanların muhtemelen ‘Yüzlerce kişiye göndeririz bunların içinden on tanesi vazgeçerse kârdır’ anlayışını güttüklerini tahmin ediyorum.”