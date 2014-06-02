Kadıköy'de tarihi Rıza Paşa Karakolu işgal edildi

Moda'da kullanılmayan tarihi Rıza Paşa Karakolu, binayı 'Polis Terörü Bellek Müzesi'ne dönüştürmek isteyen bir grup tarafından işgal edildi. Ancak kısa bir süre sonra binayı saran polis işgali sonlandırdı, üç kişiyi gözaltına aldı.

Elif İnce’nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Moda’da tarihi Rıza Paşa Karakolu pazar akşam saatlerinde ‘Polis Şiddeti Müzesi’ne dönüştürülmek üzere işgal edildi. Kullanılmayan tarihi binanın penceresinden Türkçe ve İngilizce ‘Polis Terörüne Son’ yazılı bir afiş asıldı. Binanın içine Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük ve Festus Okey gibi polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenlerin portreleri yapıldı, dünyadan polis şiddetini belgeleyen fotoğraflar asıldı. “Polis Terörü Bellek Müzesi saat 19.30’da açılıyor, polis şiddetini belgeleyen fotoğrafını al gel” çağrısının sosyal medyadan yayılması üzerine binayı ziyarete gelenler oldu. Çağrı yapıldıktan yaklaşık bir saat sonra polis sokağı çevirerek üç kişiyi gözaltına aldı. Mahalle sakinleri pencerelerinden tencere tava çalarak polise tepki gösterdi. Gözaltına alınanlar gecenin ilerleyen saatinde serbest bırakıldı.

‘İşgale karşı işgal’

Sosyal medya üzerinden imzasız yayılan ‘İşgale karşı işgal’ başlıklı metinde işgalin gerekçesi şöyle yer aldı:

“Parklarımızı, meydanlarımızı, sokaklarımızı, evlerimizi, atölyelerimizi, ruhlarımızı ve beynimizin en karanlık köşelerini işgal eden bu çöp makinesine, bu polis devletine karşı, geri çekilecek bir yerimiz, nefes alacak bir köşemiz, sığınacak bir mağaramız kalmadı. Köleliğin, şiddetin, çöküşün, tutsaklığın mekanı bu eski karakolu işgal ederek, devlet terörü müzesine çevirerek bir bellek yaratmak istiyoruz. Gönül isterdi ki bunu işleyen bir emniyet müdürlüğünde yapalım, ama silahlarınız var ve bizi vuruyorsunuz. Bütün ötekiler, yalnızlar, böcekler; hepimiz biliyoruz kesişmemek için bu çirkinlikle, çöple, oldukça az yer kaplamak için sığınağımızı kendi içimize kuruyoruz. Ama bir başımıza nefes almaya çalışırken bulacağımız şey daha önce hiç denenmemiş tutsaklıklar olabilir, gelin birlikte özgürleşelim, birbirimize nefes olalım!”

Berkin’den Alexis’e...

İşgal eylemini takip eden bir katılımcı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dün karakola hiçbir zarar verilmeden, kapı kırılmadan içeri girildi. Eylemi yapan anonim, sivil bir inisiyatif. İçeriye dünyadan polis şiddetini belgeleyen siyah beyaz fotoğraflar asıldı, Gezi’de polisin öldürdüğü arkadaşlarımızın şablonları yapıldı. Berkin’in yanında Yunanistan’da 15 yaşında polis tarafından öldürülen Alexis ve İtalya’da öldürülen Carlo da sergide yerini aldı. Pencereden Rote Flora gibi dünyadaki işgal evleri ve polis şiddeti yaşanan yerlere selam mahiyetinde bir afiş asıldı. Giriş merdivenlerinin altına da ‘Polis Terörü Bellek Müzesi’ yazıldı. Sonra ‘Müze açılmıştır, sergiyi gezebilirsiniz’ diye sosyal medyadan çağrı yapıldı. Saat 20.30 civarında insanlar binayı gezerken polis geldi. Bir eylem hali yoktu. Polis o sırada binadan çıkan ve olayla ilgisi olmayan iki kadın arkadaşı yere yatırıp gözaltına aldı. Bir diğer arkadaş da sokaktan gözaltına alındı. Çevik Kuvvet sokağın iki tarafını da kapattı, son gördüğümüzde iki otobüs polis vardı. Mahalleli polise karşı tencere tava çaldı ve slogan attı. Gözaltına alınan arkadaşlar sabaha karşı 02.30 gibi serbest bırakıldı. Polisler kamu malına zarar vermekten haklarında dava açılacağını söylemiş.” Twitter üzerinden #PolisTerörüneSonBellekMüzesiHalkaAçılsın etiketiyle destek kampanyası başlatıldı.