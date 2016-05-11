T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadıköy'de taksiciler ile dolmuş şoförleri arasında silahlı kavga

Taksi şoförü, dolmuş şoförünü ayağından vurdu

11 Mayıs 2016 13:46

İstanbul Kadıköy'de taksiciler ile dolmuş şoförleri arasında çıkan yer tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Taksi şoförü, dolmuş şoförünü ayağından vurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dolmuş şoförü Burak Tayyar, taksi durağınaKadıköy-Botancı hattında çalışan sarı dolmuşunu çekti.

Taksi durağındaki taksi şoförleri Tayyar’ı aracını çekmesi için uyardı. Tayyar ve taksi sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Burak Tayyar kısa bir süre sonra arkadaşları ile birlikte taksi durağına tekrar geldi.

Taksiciler ve dolmuş şoförleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taksi şoförlerinden Tayyar Ö. silahla Burak Tayyar’ı ayağından yaraladı. İhbar üzerine taksi durağına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Tayyar, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından Tayyar Ö., olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

taksi şoförüdolmuşminibüssilahkavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24