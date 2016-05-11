Kadıköy'de taksiciler ile dolmuş şoförleri arasında silahlı kavga

İstanbul Kadıköy'de taksiciler ile dolmuş şoförleri arasında çıkan yer tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Taksi şoförü, dolmuş şoförünü ayağından vurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dolmuş şoförü Burak Tayyar, taksi durağınaKadıköy-Botancı hattında çalışan sarı dolmuşunu çekti.

Taksi durağındaki taksi şoförleri Tayyar’ı aracını çekmesi için uyardı. Tayyar ve taksi sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Burak Tayyar kısa bir süre sonra arkadaşları ile birlikte taksi durağına tekrar geldi.

Taksiciler ve dolmuş şoförleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taksi şoförlerinden Tayyar Ö. silahla Burak Tayyar’ı ayağından yaraladı. İhbar üzerine taksi durağına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Tayyar, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından Tayyar Ö., olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.