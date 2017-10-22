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Kadıköy'de sandalyeli kavga güvenlik kamerasında: 2 yaralı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de kızının tacize uğradığını iddia eden baba suçladığı kişiler tarafından linç edilmek istendi olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

22 Ekim 2017 08:06

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'de kızının tacize uğradığını iddia eden baba suçladığı kişiler tarafından linç edilmek istendi olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 
Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı\'da meydana geldi. İddiaya göre N. G. adlı baba kızının taciz uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N. G.\'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olayda baba N. G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan kişiler olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Görüntülerde bir grup baba N.G.\'yi kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor.  N. G.\'nin bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnafta saldırganlar tarafından darp ediliyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)

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