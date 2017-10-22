KADIKÖY'DE SANDALYELİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de kızının tacize uğradığını iddia eden baba suçladığı kişiler tarafından linç edilmek istendi olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı\'da meydana geldi. İddiaya göre N. G. adlı baba kızının taciz uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N. G.\'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda baba N. G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi saldırgan şahıslar olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Görüntülerde bir grup Baba Gürdal\'ı kovalıyor kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor N Gürdal\'ın bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor saldırıyı önlemek isteyen esnafta saldırganlar tarafından darp ediliyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.





Görüntü Dökümü:(ÖZEL)

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-Sokak aralarında yaşanan kovalamaca

-Bir kişinin havaya ateş etmesi (12 Saniyede beyaz pantolonlu kişi)

-Baba Gürdala sandalyelerle saldırılması

-Esnafın araya girmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve Detay

