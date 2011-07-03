Kadıköy'de saldırı: 'Burada içki içemezsiniz, dağılın'

T24 - Kadıköy'de, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Kadife Sokak civarında içki içen gençlere bir grup tarafından saldırıldı. Biri ağır, en az yedi yaralı olduğu bildirildi.









Bianet.org'un haberine göre; Kadıköy'de bulunan Kadife Sokak'ın yakınlarında, henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup tarafından, saat 00.30 sularında gerçekleştirilen saldırı sonucunda birçok kişi darp edildi ve yaralandı. Olay sırasında orada olan 24 yaşındaki Habib Yıldırım, saldırıyı Bianet'e anlattı: " Kadife Sokak'tan kiliseye çıkan yolda her cumartesi olduğu gibi içki içiyorduk. Önce yedi, sekiz kişilik bir grup sokağa girdi. Tek tip giyinmişlerdi. Üzerlerinde motorcu montu vardı ve aynı tip tişört giymişlerdi."

Saldırganların elinde de içki vardı



"Orta yaşlı bir gruptu: bazıları 30'lu, genelde ise 40'lı yaşlarındalardı. Daha sonra aynı kıyafetleri giymiş başkaları da onlara katıldı. 20-25 kişi kadar oldular. Yanımıza geldiler. "Burada içki içemezsiniz, dağılın" cümlesinden başka bir şey söylemediler. Ancak onların elinde de bira vardı. Bir tanesi bana kalkmamı söyleyerek, üzerime bira döktü."

"Polis 20 dakika sonra geldi"



"İtiraz edenleri dövdüler, kalkmayanlara cam kırıkları ve bıçakla saldırdılar. Bir kadını da yumrukladılarını duydum. Daha sonra yakınımızdaki bir evin camını indirdiler. Hepimiz polisi aradık. Herkes aramasına rağmen polis uzun süre gelmedi. Polis geldiğinde biz yaralıları, taksilerle hastanelere yollamıştık. En az 20 dakika geçmişti. Oysa orada her zaman devriye gezen polisler vardır. Bir arkadaşımız ağır yaralı, bıçak kalbinin hemen altına isabet etti."

Polis olayı araştırıyor



Saldırganların, "Hell's Angels" (Cehennem Melekleri) adında uluslararası bir motorsiklet grubunun Türkiye ayağı olduğu iddia ediliyor. haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre, saldırganların üzerlerindeki giysilerde "Türkiye" yazıyordu. Araştırmalarını sürdüren Kadıköy İskele Karakolu, saldırganların kimliklerini belirlemeye çalıştıklarını ve yaralı sayısının yedi olduğunu belirtti. Yaralılar, Şifa Hastanesi'nden sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Göztepe SSK'ya sevk edildi.