Kadıköy'de, Rojava mitingi olaylı geçti

Kadıköy'deki Rojava'ya destek mitingi öncesi olaylar çıktı. Polis ekipleri bir binadan sarkıtılan pankartı indirdi. Mitinge katılanlar buna tepki göstererek binaya taş atmaya başladı. Polis ekipleri binanın girişini tutarak, grupların içeri girmesini engellemeye çalıştı. Ancak grubun taş atması nedeniyle polis binanın girişinden kaçmak zorunda kaldı. Bunun üzerine pankart tekrar binaya asıldı.

Barış ve Demokrasi Partisi’nin düzenlediği “Diren Rojava İstanbul Seninle” mitingi Kadıköy’de binlerce kişini katılımıyla gerçekleşti. Saat 11:00’den itibaren Numune Hastanesi önünde toplanan kalabalık Abdullah Öcalan ve çatışmada yaşamını yitiren gerillaların dev posterlerini taşıdı. Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, ellerinde Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra PKK ve PYD bayraklarını taşıyan kitle kortejler halinde sık sık “Diren Rojava İstanbul seninle” ve “Biji Serok Apo” sloganları eşliğinde Kadıköy İskelesi’ne yürüdü.

Mitinge BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, HDP Eş Başkanları Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, BDP Muş milletvekilleri Sırrı Sakık, Demir Çelik, HDP vekili Levent Tüzel katıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kadıköy İskele Meydanı’nında düzenlenen miting için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda çevik kuvvet otobüsü miting alanına yakın yerlerde bekletildi. Bariyerlerle çevrili miting alanına gelenler arandıktan sonra içeri alındı.

Alana Rıhtım girişinden giren bir grup, arama yapan polislerle tartıştı. Tartışma gerginliğe dönüştü. Gruptaki bazı kişilerin bayrak sopalarıyla polislere vurduğu görüldü. Bunun üzerine polisler, bariyerlerin gerisine kaçmak zorunda kaldı. Olaylar sırasında polis bariyerleri de yıkıldı. Araya giren diğer katılımcılar, bayraklarla polise saldıran grubu engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlik grubun alana girmesiyle sona erdi.

Polis, pankartı indirmeye çalışınca...

Polis ekipleri bir binadan sarkıtılan bir pankartı indirdi. Bunun üzerine mitinge katılanlar buna önce sözlü ardından da binaya taş atarak tepki gösterdi. Miting alanını çevreleyen polis bariyerlerinden atlayanlar pankartın asıldığı binaya girmeye, polis de buna engel olmaya çalıştı. Ancak binaya taş yağmaya başlayınca polisler de kaçmak zorunda kaldı. Binaya yaklaşık 5 dakika boyunca taş atıldı. Kullanılmayan binanın camları kırıldı. Çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etmek için hazırlandı. Ancak olayların sona ermesi üzerine vazgeçti. Pankart yeniden asıldı. Fakat 5 dakika sonra pankart yeniden kaldırıldı.

'Kürt halkı Ortadoğunun en büyük politik ve siyasi gücüdür'

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen "Rojava’ya destek" mitinginde konuştu.

Kışanak "Kürt halkı Ortadoğunun en büyük politik ve siyasi gücüdür" diye başladığı konuşmasında, Kürtlerin bu siyasi gücünü kaynağını Abdullah Öcalan’dan aldığını, bu hareketin önderinin de Öcalan olduğunu ifade etti.

Mitingde konuşan BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, "21. yüzyılın şafağındayız, güneş Rojava'dan doğuyor. Bu güneş tüm Kürdistan'ı ısıtacak, tüm Ortadogu'ya barış, özgürlük getirecek. Bugün Rojava devriminden korkuya kapıldılar. Korksunlar, Kürtler ve Kürdistan Ortadoğu'nun parlayan yıldızı olacak" dedi.

Kışanak, AKP'ye tepki gösterirken, şöyle konuştu:

"Hem Sayın Öcalan'la görüşüyorum, barış sürecini ilerletiyorum diyeceksin, hem de Öcalan stratejisinde gelişen Rojava devrimine çeteleri göndereceksin. Kürt halkını kandıramazsın. Ya çetelerden ya da barıştan yana olacaksın. Sayın Öcalan, partimizle yaptığı son görüşmede, Rojava'ya dikkat çekti. Kırmızı çizgilerle konuşmayı sevmem ancak tek kırmızı çizgimiz var. Rojava devrimi bizim kırmızı çizgimizdir."

Gültan Kışanak, "Rojava’da yaşanan devrim tüm Ortadoğu halkları adına halklarımızın devrimidir. Tüm Ortadoğu halklarının konfederal sisteminin devrimidir. Rojava’da halkımız bir savunma gücü haline geldi. Ama bu savunma gücü bildiğimiz militarist bir yapılanma değildir bu bir öz savunma gücüdür. Rojava’da kurulan kurucu meclisi selamlıyoruz" dedi.

'Tarih bunları bir bir not ediyor'

Kışanak konuşmasını "Kim nerede duruyor, kime söylüyor kim hangi politikaya hizmet ediyor. Tarih bunları bir bir not ediyor... Ve yarın herkesin eline karnesini verecek. Yarın herkes o karnesine ya iftiharla bakacak ya da utanarak bakacak" sözleriyle sürdürdü.