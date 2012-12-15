Kadıköy'de pompalı tüfekli saldırı!

İstanbul Kadıköy'de pompalı tüfek, silah ve bıçakların karıştığı bir kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Kadıköy Rasim Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olay, İzzettin Bey Sokak'ta saat 05.30 sıralarında gerçekleşti.

İki grup arasında bir restaurant çıkışında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Ardından yaralanan kişinin yakınları telefonla diğer grubu arayarak Kadıköy'de buluştular.

Pompalı tüfek ve silah ve bıçaklarla iki grup arasında kavga çıktı. Buradaki olayda da 7 kişi yaralandı.

Olay yerindeki şahıslardan 4'ü kendi imkanlarıyla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderken, 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla aynı hastaneye sevk edildi.

Taraflar bu kez Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tekrar karşı karşıya geldi. Hastanedeki kavgada da 3 kişi bıçakla yüzlerinden yaralandı.

Olaylarda yaralananlardan 9 kişinin isimleri şu şekilde:

"Bülent, Zeki, Orhan, Özcan, Naim Binelli ile Murat, Mehmet, Aydın, Naim Yaprak"

Yaralılardan Bülent Binelli ile Murat Yaprak'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.