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Yaşam

Kadıköy'de pompalı tüfekli saldırgan bir kadını rehin aldı

Özel Harekât polislerinin gerçekleştirdiği operasyon ile kadın kurtarıldı

05 Mayıs 2013 22:55

19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'taki İmbat Apartmanı'na gelen bir kişi, pompalı tüfekle bir kadını rehin aldı. İhbarı alan polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra Özel Harekât polislerine haber verildi. Çelik yelekler giyen polisler söz konusu adrese girerek kadını kurtardı.

Cihan Haber Ajansı'nın habeirne göre, yetkililer, olayın kesin sebebine ilişkin bilgi vermedi. Şahsın, kadının eski kocası olduğu ileri sürülüyor.

Bu arada, olay yerine Özel Harekât ekipleri geldi. Polisin şahsı ikna çabaları ise sürüyor.

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