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Yaşam

KADIKÖY'DE PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A)

23 Nisan 2011 02:18

-KADIKÖY'DE PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Kadıköy'de 24 Nisan Pazar günü yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy meydan otobüs duraklarındaki miting dolayısıyla Pazar günü saat 11.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapalı olacak.      Bu kapsamda, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı durdurulacak, Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar olan tüm yollar ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler Caddesi de trafiğe kapatılacak.      Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanıyor. Kapatılan yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönü ile Behiçbey Sokaktan İbrahimağa ışıklar istikametine verilecek.      Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a iniş engellenerek, Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış da Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek.

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