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Kadıköy’de patlama: Araçlar ve iş yerleri zarar gördü

Eğitim Mahallesi Hakkı Manço Sokak'ta saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi

19 Şubat 2015 18:54

Kadıköy’de henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, park halindeki araçlar ve çevredeki iş yerleri zarar gördü. 

Cihan'ın haberine göre; olay Eğitim Mahallesi Hakkı Manço Sokak üzerinde, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Türk Telekom’a ait kutunun bulundu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Şiddetli patlama sonrası, park halindeki araçlar ile iş yerlerinin ve binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çevre güvenliği alarak çalışmaya başladı. Polis de patlamanın nedenini araştırıyor.

Görgü tanıkları, önce büyük bir patlama sesinin geldiğini sonra da camların kırıldığını gördüklerini söyledi. Türk Telekom'un kutusunun patladığını anlatan vatandaşlar, patlamanın sebebini bilmediklerini aktardı.

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