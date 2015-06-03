Kadıköy'de 'özel soslu böcek' ikramı

Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde stant kuran bir firma, özel olarak üretilip pişirilen böcekleri vatandaşlara ikram etti. İlk kez karşılaştıkları böceklere şaşkınlıkla bakan vatandaşlardan bazıları verilen böcekleri yedi bazıları ise korktuklarını söyleyerek verilen böcekleri geri çevirdi. DHA'dan Cengiz Çoban'ın haberine göre, 'Pestorant' adlı proje kapsamında açılan stantta, yenilebilir akrepli, çekirgeli ve meyve aromalı şekerler, kremalize edilmiş çekirgeler, çikolatalı böcekler, karıncalı sakız ve şekerlemeler vatandaşlara ikram edildi.

Birlikte yaşadığımız haşerelerin aslında protein deposu olduğunu göstermek istediklerini söyleyen firma yetkilisi Ayşe Sav, “Amacımız bir yandan sağlığımıza zarar veren kontrol altında tuttuğumuz böceklerle mücadele etmeye çalışırken bir yandan da farklı türdeki böceklerin insan sağlığına faydalı olduğunu vurgulayabilmek. Bütün dünyada yapılıyor bu organizasyon. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. İlk başta tatmak istemeyenler dönüş yolunda bir tabakla ayrıldılar" diye konuştu.

Korktuğunu fakat merak ettiğini söyleyen Ahmet Köçek, “Cipse benziyor. Baharatlı özel sosluymuş, gayet hoş. Bu akrepli şekeri yemeyeceğim ama patronuma götüreceğim" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise aldığı ürünü kokladıktan sonra, “Korkuyorum midemde canlanır diye. Merak ettim içinde kurt varmış herhalde" ifadesini kullandı.

Böceklerden tatmak isteyenler stant önünde ilginç görüntüler oluşturdu.