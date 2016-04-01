Kadıköy'de oynanacak maçlarda güvenlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nin güvenlik tedbirleri sebebiyle aldığı kararla, 2015-2016 sezonunun sonuna kadar oynanacak maç günlerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Hürriyet’in haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kadıköy'de oynanacak futbol maçlarıyla ilgili taraftarlara çok önemli uyarı geldi. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Süper Lig maçlarında güvenlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Valiliğince alınan kararlar doğrultusunda, 2015-2016 Futbol Sezonu sonuna kadar Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan maçlarla alakalı güvenlik tedbirleri kapsamında, bu hafta sonu stadımızda oynanacak olan Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı itibariyle müsabaka günü maç saatinden 3 saat öncesinden, müsabaka bitiminden 1 saat sonraya kadarki süre içerisinde, Bağdat Caddesi – Bostancı gidiş güzergahı (Hasanpaşa kavşağından Kızıltoprak ışıklara kadar) ve Recep Peker Caddesi Kızıltoprak – Kurbağalıdere arası çift yön (Yoğurtçu Parkı’ndan Kızıltoprak ışıklara kadar) olmak üzere araç trafiğine kapalı olacaktır.

“Maça araçlarıyla gelecek olan taraftarlarımızın tedbirlerini bu doğrultuda almalarını önemle rica ederiz.”