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Spor

Gökhan Gönül'ün testinde çıkan yasaklı maddeyle ilgili Fenerbahçe'den açıklama

Yasaklı maddenin TFF'ye bildirilerek kullanıldığı belirtildi

31 Mart 2016 21:54

Fenerbahçe, başarılı futbolcu Gökhan Gönül’ün testlerinde çıkan yasaklı madde ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yasaklı maddenin tedavi amaçlı ve usulüne uygun bir biçimde Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilerek kullanıldığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle:

"Futbolcumuz Gökhan Gönül ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen 31.03.2016 tarih, 2016/27-51 sayılı yazı ekte yayınlanmaktadır.

Yazıda da belirtildiği üzere durumun tedavi amaçlı olduğu ve usulüne uygun şekilde Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirim yapıldığı ifade edilmiş; bu nedenle bir doping ihlali olmadığından futbolcumuz Gökhan Gönül hakkında disiplin sevki yapılmasına gerek görülmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyururuz."

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