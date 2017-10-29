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Kadıköy'de öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı (2)

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL; (DHA) KADIKÖY'de  otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

29 Ekim 2017 20:02

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL; (DHA) KADIKÖY\'de  otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. 
Kadıköy\'de dün aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, kendisinden 23 yaş küçük kocası tarafından başından silahla 2 kurşunla vuruldu. Olay yerinde yaşamını yitiren Yılmaz için bugün Üsküdar Şakirin Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Yılmaz\'ın yakınları katıldı. Selva Sağlam Yılmaz, burada kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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