Kadıköy'de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemine polis müdahalesi; 20'ye yakın gözaltı

İstanbul Kadıköy’de, KHK ile ihraç edilmeleri sonrasında, "İşimizi geri istiyoruz" talebiyle açlık grevine başlayan ve ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için her cuma saat 19.30’da yapılan eylemde bu hafta polis müdahalesi oldu. 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Gazete Yolculuk'un haberine göre, polisin Bahariye Caddesi’nde gazla müdahale ettiği ve 20’ye yakın kişiyi gözaltına aldığı ve polisin eyleme izin vermemesi üzerine oturma eylemi yapan göstericilere müdahale sırasında gözaltıların gerçekleştirildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında, Nuriye ve Semih’in avukatı Barkın Timtik ve 1996 yılında gözaltında öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe'nin ablası Meryem Gökepe'nin de bulunduğu öğrenildi. Sosyal medyada gözaltında olduğu paylaşılan diğer isimler şöyle:

Murat Yıldırım, Onur Eyidoğan, Hüseyin Demir, Cihan Kaplan, Tolga Akyıldız, Ülkü Gündoğdu, Ulaş Metin