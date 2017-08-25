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Kadıköy'de motosiklet kazası: 2 ağır yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet orta refüje çarparak devrildi

25 Ağustos 2017 09:21

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet orta refüje çarparak devrildi. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi  ağır yaralandı. Kaza, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi\'nde saat 04.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeden Çamlıca istikametinde seyir haldeki 34 DC 6782 plakalı motosiklet, sürücüsü Berk Adan\'ın motosikletin hakimiyetini kaybedmesi sonucu orta refüje çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü  Adan ve motosikletin arkasında bulunan Demirbaş yola savruldu. O sırada yoldan geçen polis ekipleri kazayı görerek yardıma koştu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan ağır yaralılar  Adan ve Demirtaş\'ı ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. 

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı ise \"Caddenin köşesinde beklerken polis arabasın önünde seyir halinde ilerleyen motosiklet yolda yalpalayarak gidiyordu. Motosikletin üzerinde iki kişiydi. Düştüler ikisi birden. Biraz da hızlıydı. Arkasında zaten polis arabası gidiyordu. Asfalta düştü. Motosiklet bir tarafta bunlar ise bir tarafta. Durumları ise ağırdı\" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

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