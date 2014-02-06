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Kadıköy'de Mehmet Ayvalıtaş eylemine polis müdahalesi

Kadıköy'de, bugün görülen Mehmet Ayvalıtaş davası duruşmasının ardından yapılan çağrıyla biraraya gelenler adalet talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi

06 Şubat 2014 00:41

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de gerçekleşen bir yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş için yapılan yürüyüş ardından eylemcilerin arasından ayrılan yaklaşık 100 kişilik grup Söğütlü Çeşme caddesi üzerinden Hasanpaşa'daki AKP ilçe binasına yürüyüşe geçti. AKP binası önünde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine taş atan gruba, TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Daha sonra polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen gruba biber gazı ile müdahale edildi. Polis ve eylemciler arasında gerginlik ara sokaklarda da sürdü.
 

'Olmayan adalet sistemini bile uygulayamadılar'

 
Taraftar gruplarının katıldığı yürüyüşte Ayvalıtaş ve Cömert aileleri konuşma yaptı.
Muharrem Ayvalıtaş bugünkü duruşmada hakimin herkese bağırdığını, kimsenin dinlenmediğini söyleyerek "Olmayan adalet sistemini bile uygulayamadılar" dedi. 
"Adalet sistemineolan inancımı neredeyse kaybettim. Kardeşlerimizin katilleri halasokakta, kardeşerimiz rahat değil."
"Ölen herkes olabilirdi. Mehmet, Mehmet olduğu için; Ali İsmail, Ali İsmail olduğu için öldüürlmedi. Onların gözlerinde bir muhalifti. 
"Kardeşlerimizin haklarını aramak, mahkemelerde olmak hepimizin sorumluluğudur"diyen Ayvalıtaş, herkesi davaları takip etmeye çağırdı.
Volkan Ayvalıtaş, "Herkese bugün bizimle birlikte karanlığa karşı durdukları için teşekkür ediyoruz" diyerek bugün görülen duruşmaya dair şunları söyledi:
"Mahkeme salonunda adaletten başka her şey vardı. Hazırlanmış, kusursuzca bir tiyatro vardı, onlar sadee oyunlarını oynadılar, biz seyredebildik"
"Önceki duruşmada daha Fadime anamız yaşıyordu. Azıcık varolan adalet inancını da orada kaybetti. Bugün yok."
"Bugün ölen benim kardeşim olabilir ama biliyorum hepiniz Mehmeti kardeşiniz bildiniz. Karanlığı sizin aydınlığınızla aşacağız. Onların  kanlı sokakları, adaletsiz mahkemeleri, katil polisleri, adil olmayan yargı sistemleri varsa bizim Mehmet'in, Deniz'in, Mahir'in, Ethem'in yüreği gibi kocaman yüreklerimiz var."
 

'Biz öldükçe çoğalıyoruz'

 
Zafer Cömert, Ataol Behramoğlu'nun "Cellat uyandı yatağında bir gece / 'Tanrım'  dedi  'Bu ne zor bilmece / Öldürdükçe çoğalıyor adamlar/ Ben tükenmekteyim öldürdükçe..." dizelerini okuyarak "Biz öldükçe çoğalıyoruz" dedi.
"İlk duruşmada hakim katile 'Evet oğlum' diye seslenmişti. Bugün hakime 'oğlum diye seslendiğiniz katil nerede?' dedim. Salonun kamerası,mikrofonu, havalandırması çalışmıyordu, 'Bunları bozanlarla mobeseleri bozanlar aynı mı?' diye sordum,cevap alamadım."
"Ahmet Atakan demişti ki; 'Mahkemeleri satın alabilirsiniz ama sokaklar bizimdir.'
 

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