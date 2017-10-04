Kadıköy'de manga festivali

Japon Sanat Merkezi 7-8 Ekim 2017 tarihleri arasında “COMİKON-İstanbul / Manga Fest” festivali düzenleyecek.

Ülkemizde gerçekleşen ilk Comic Con etkinliği olacak bu festival comic/manga/çizgi roman başta olmak üzere anime, çizgi film, karakter tasarımı, cosplay konularıyla ilgilenen tüm tarafları davet ediyor.

“Eğlenceye Hazır mısın?” sloganıyla yola çıkan festivalde sergiler, manga-anime üretimi, senaryo yazımı, çizgi roman yayıncılığı, karakter-mekân tasarımı gibi konferanslar, gün boyu kısa anime gösterimleri; ünlü çizerlerle söyleşiler, profesyonellere yönelik cosplay ve manga atölyeleri düzenlenecek, genç çizerleri teşvik etmek amacıyla çizer stantları açılacak.

Festival dahilinde ayrıca “GOLDEN TAMAGO Genç Çizer Ödülleri” ve “Anisong Grand Prix” yarışmaları yapılacak, “CosPOWER – CosPlay Defilesi” düzenlenecek.

Japonya’dan getirilen sergiler

– Modern Manga Tarihi Sergisi (Kyoto International Manga Museum)

– Manga is Art! Sergisi (Monthly COMIC-BEAM Dergisi)

– Süperkahramanlar Sergisi (Fransız Kültür Merkezi)

– One Piece Sergisi (Gerekli Şeyler)

– Naruto Sergisi (Gerekli Şeyler)

– CosPlay Devriâlem Kostüm Sergisi (SENSEE CosPlay)