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KADIKÖY'DE KÖPEĞE ŞİDDET; GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Serpil KIRKESER Kamera Cemil ÖZDEMİR -İSTANBUL DHA Kadıköy'de köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S

18 Haziran 2018 20:18

Haber: Serpil KIRKESER Kamera Cemil ÖZDEMİR -İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakıldı.
Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak\'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde;  Şahin S. bina girişinde yatan köpeğe şiddet uygularken görülüyordu. Şahin S.  dün akşam mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Şahin S. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi\'ne götürüldü. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.\'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Şiddet gören köpek
-Dernek başkanın köpeği götürmesi
-Dernek başkanın açıklaması
 GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-Köpeğine yüzüne vurması
-Köpeği tutarak binadan çıkarması
-Köpeğin boynundan tutması
-İtmesi
-Genel ve detaylar 

18.06.2018 - 03.53 Haber Kodu : 180618010
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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