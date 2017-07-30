T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadıköy'de "Kıyafetime Karışma" eylemi

Eyleme yaklaşık bin kadın katıldı

30 Temmuz 2017 00:37

Kadıköy'de kalabalık bir grup "Kıyafetime Karışma" eylemi yaptı. Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup "Kıyafetime karışma" şeklinde slogan attı. Yürüyüş boyunca çevik kuvvet  müdürlüğüne bağlı kadın polislerde çevre güvenliğini sağladı.Eyleme yaklaşık bin kadın katıldı.

Saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar sloganlar eşliğinde Kadıköy Rıhtım'da bulunan meydana geldi.

Yonca Evemik de katıldı

Kadınların yürüyüşü sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Yürüyüş boyunca Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadın polislerde çevrede güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe bazı vatandaşlar da destek verdi. Kadın eylemciler Rıhtım'a geldiklerinde birde sürpriz ile karşılaştı.

Sanatçı Yonca Evcimik kısa bir konuşmanın ardından "Kendine Gel" şarkısını söyledi. Şarkıya kadınlarda eşlik etti. Kadınlar basın açıklamasının ardından dağıldı.

ETİKETLER

KadınKadıköyeylemkıyafetime karışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24