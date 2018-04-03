T24 LogoT24 Logo
Gündem

KADIKÖY'DE KAZA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

03 Nisan 2018 06:10

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Kadıköy\'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynerine ardından da park halindeki midibüse çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.  

Kaza, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi\'nde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Berk A.\'nın kullandığı 34 KYN 46 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da park halindeki 34 BU 8032 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs de önünde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı. 
 
ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI
Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada araç sürücüsü Berk K. ve Ömer İ. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, Berk K. GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne Ömer İ. ise Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
ÖN KOLTUKTAKİ ALKOLLÜ İÇKİ KUTUSU DİKKAT ÇEKTİ
Kazanın ardından, alev alan otomobil çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürülürken, otomobilin ön koltuğunda bulunan alkollü içecek kutusu dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
 
Görüntü dökümü:
-------------
-Olay yeri
-Ambulansın içindeki yaralı
-Kazaya karışan araçlar
-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması
-Araç içindeki alkol kutuları
-Aracın kaldırılması
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ertan KILIÇOzan URALDHA KadıköySürücüsününHurdayaAcıbadem Mahallesi Acıbadem CaddesiBerkKYNBUKBBULUNANKİŞİ YARALANDI AşırıYaralılaraGATA EğitimAraştırma HastanesiHaydarpaşa Numune Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24