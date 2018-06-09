Kadıköy'de "Karneler sizin, gelecek bizim!" diyerek eylem yapan lise öğrencileri serbest bırakıldı

Kadıköy’de “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla eylem yapan yaklaşık 30 öğrenci polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan lise öğrencilerinin polis aracı içerisinde darp edildiği görüldü. Darp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından #KadıköydeİşkenceVar hashtaginde liselileri darp eden polislere tepki gösterildi. Öğrenciler karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eyleme, Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür lise çağrı yapmıştı.

Gözaltıları protesto etmek için bir araya gelen ikinci gruba da izin verilmedi. HDP milletvekili adayı Musa Piroğlu ve gözaltılara tepki gösterenler, Polis tarafından darpedildi.

CHP'li vekillerden açıklama

CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü İskele Karakolu yetkililerinden gözaltındaki gençlere ilişkin bilgi aldı.Tanal, '"21 öğrenci şu an Numune Hastanesi'ne gönderildi. Tedavilerinin ardından serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz; gençlerimiz sahipsiz değildir" dedi.

Kadıköy Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Barış Yarkadaş de, ''Hiç kimse demokrasiden yana olan gençleri sahipsiz sanmasın. Konunun takipçisi olacağız dedi'' ifadesini kullandı.

Halktan sert tepki: Çocuk bunlar çocuk

Gözaltına alınan çocuklara Polis aracı içerisinde de dayak devam etti. Polis , liselilere gözaltı aracında içinde de coplarla saldırdı. Saldırıya Kadıköy halkı sert şekilde tepki gösterdi. Gözaltı aracının etrafında toplanan kalabalık polisi yuhaladı, öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

Beyin travması şüphesi

Gözaltına alınan çocuklardan M.E. beyin tramvası şüphesiyle tomografiye götürüldü.

"Kafamı üç yerden yardılar"

Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrencilerinden biri, "Kafamı üç yerden yardılar, dudağımı patlattılar. Bu işkenceciler yaptı bunu" dedi.

Milletvekillerinden destek

HDP milletvekili adayları Sema Uçar, Veli Saçılık, Aylin Hacaloğlu, Erol Katırcıoğlu, İlhan Çelik, Tuncay Gökçe, Cansu İrem Kalender ile HDP Kadıköy İlçe Örgütü ve CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Barış Yarkadaş çocukların tutulduğu karakolun önünde bekleyişe geçti.

Şık ve Saçılık'tan destek açıklaması

HDP milletvekili adayları Ahmet Şık ve Veli Saçılık, Kadıköy Rıhtım'da liselilere destek açıklamasında bulundu.

Serbest bırakıldılar

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen liselilerin ifadeleri alınmaya başlanmasının sonrasında Gözaltındaki liselilerin tamamı Yoğurtçu Çocuk Karakolu'ndan serbest bırakıldı.