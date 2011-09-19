-Kadıköy'de kadınlar tribüne, erkekler kaldırıma İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde takımını çeşitli organizasyonlarla destek veren Fenerbahçe taraftarları, Manisaspor maçı için de yeni bir destek organizasyonuna imza atacak. ''Kadınlar tribüne, erkekler kaldırıma'' sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, sarı-lacivertli ekibe gönül veren kadınlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin talimatında yaptığı değişiklikle, Fenerbahçe'nin cezalı olduğu yarınki Manisaspor maçını tribünde izlerken, erkekler stat dışından takıma destek olmaya çalışacak. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçı Orduspor maçında, stat dışında yaptıkları tezahüratlarla, sanki tribündeymiş gibi stat içine seslerini duyuran taraftarlar, Manisaspor maçında da aynı organizasyonu planlıyor. TFF'nin seyircisiz maç dönemini sona erdiren kararının ardından Fenerbahçe'nin Manisaspor ile yapacağı maçı kadınlar ve anneleri yanlarında olmak şartıyla 12 yaş ve altı çocuklar ücretsiz izleyebilecek. Fenerbahçe'yi zor günlerinde hiç yalnız bırakmayan taraftarlar, Manisaspor maçındaki bu organizasyonla sarı-lacivertli ekibe desteklerini sürdürecek. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinin yanı sıra, internet ortamındaki taraftar sitelerinde, kadınların tribüne gelmesi için çağrılar yapılırken, katılımın büyük olması bekleniyor.