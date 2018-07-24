Kadıköy'de kadınlar erkek şiddetini protesto etti

İstanbul Kadıköy'deki Yeleğirmeni Mahallesi’nde kadınlar “Huzurlu görünen mahallemizde, bizler huzurlu değiliz” diyerek erkek şiddetini protesto etti.

Sendika.org'un haberine göre, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki yaşayan kadınlar, mahalledeki kadınlara, LGBTİ+'lilere ve sokak hayvanlarına uygulanan erkek şiddetini protesto etti. Şiddet uygulayan erkeğin, esnaf kadına hakaret ettiği videonun sosyal medyada gündem olması ve tepki çekmesinin ardından eylem kararı alan kadınlar “Dışarıdan bakıldığında sözümona soylulaştırmayla ‘dönüşen’ mahallemizde, renkli kafeler, cıvıl cıvıl görüntü ardında ne yazık ki kadınların güvenle sokaklarını kullanamadığı bir gerçeklik var. Huzurlu görünen mahallemizde, bizler huzurlu değiliz” diyerek tüm kadınları eyleme çağırmıştı.

“Münferit değil erkek şiddeti” sloganı atan kadınlar, şiddet uygulayan erkeğin hakkında sayısız suç duyurusu bulunduğunu mahallede yaşayan kadınlara ve sokak canlılarına yönelik tehdit, baskı, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Şiddet uygulayan erkeğin, olayı medyaya münferitmiş gibi yansıtmaya çalıştığını söyleyen kadınlar, “Bizler bu mahallede oturanlar biliyoruz, tanığız ve yıllardır çözülememiş bir problemden bahsediyoruz. Teşhir ediyoruz ki bu sistematik bir şiddettir” dedi.

Açıklamada, bir kadının bu kişinin şiddetine, erkeğin asılsız şikayetleriyle karalamalara maruz kalmadığını ve çocukları ile tehdit edildiğini söyleyen kadınlar “Bunun asıl sebebi karşısında susmayan güçlü bir kadının bulunmasıdır” dedi.

Hakkında yapılan sayısız suç duyurusuna ve mahkemece alınan uzaklaştırma kararına rağmen her seferinde serbest bırakılan bu şahsın hakkında işlem yapılması için birinin hayatını kaybetmesi mi gerektiğini soran kadınlar, “Bu şahsın entrikalarına, yaşadığımız mahalleyi kendi oyun alanıymışcasına erkek egemen, şiddet dolu bir mahalle haline getirmesine itirazımız var” dedi.

“Sokaklar, meydanlar, geceler bizim”

“Hiçbirimiz evlerimize saklanmak, her gün geçtiğimiz sokaklarda şiddete maruz bırakılma riski ile korkarak yürümek zorunda değiliz!” diyen kadınlar mahallede hiçbir kadının yalnız olmadığını hatırlattı. Kadınlar açıklamayı şöyle sonlandırdı:

''Türkiye’de susmayan ve büyüyen kadın hareketinden aldığımız güçle, sokakları, meydanları bırakmıyoruz ve susmuyoruz! Sokaklar, meydanlar, geceler bizimdir!” Bu sokakları bizden almak isteyenlerin şiddetine karşı bir aradayız, birlikte güçlüyüz ve bir kişi daha eksilmeyeceğiz diye haykırıyoruz! Çünkü bizler kırıntılarını değil hayatı istiyoruz. Erkek adalet değil gerçek adalet! Yaşasın kadın dayanışması!''